Megmentették Bonyhád kedvenc vadállatát

A bonyhádiak Ruldolfnak nevezték el a vadállatot, aki hetek óta járta a várost, és igencsak jól érezte magát a környéken, amíg be nem szorult a városba - írja a teol.hu. A hatósági állatorvos, vadászati szervek és rendőrség is tudott arról, hogy a szarvas jön-megy a híd alatt.

A szarvas olykor bemerészkedik az emberek közé (illusztráció) – Fotó: Horváth László

A szarvas szőrén-szálán eltűnt

Amikor az állat eltűnt, sokan azt feltételezték, hogy elütötték vagy meglőtték, az igazság ezzel szemben az, hogy a Rókales csoport kimenekítette az állatot. Az akcióról videót is közöltek a Facebookon.

Ahogy kezdődött-Andimmal és Deák Jánosal megérkeztünk-a bika a híd alatt..rengeteg nézelődő...volt pár tökös srác és leány,kitaláltuk hogy kivontatjuk innen. A többiről a videók mesélnek majd. Posted by Rókales on Wednesday, September 10, 2025

A közelmúltban Mezőfalván okozott bonyodalmat egy szarvas, erről az Origo is beszámolt. A szarvas nemcsak az utcákon sétálgatott, hanem nekirontott a helyi fideszes önkormányzati képviselőnek is.

Támadásba lendült

A szarvas előbb az utcán csatangolt, majd a mezőfalvi Honvéd utcában, az autók között tűnt fel. Pethes Bálint fideszes önkormányzati képviselő autójával próbálta megakadályozni, hogy az állat egy forgalmasabb útra tévedjen, de a békés terelgetés helyett váratlan fordulat következett: a szarvas hirtelen nekiiramodott, és a képviselőt vette célba.

Emberre támadt egy szarvas Mezőfalván, végül a vadászok lőtték ki a zavarodott állatot.

Fotó: Horváth László/Duol.hu

Végül lelőtték

A helyszínre érkező rendőrök és vadászok próbálták terelni az állatot, végül azonban úgy döntöttek, lelövik a szarvast, hogy megakadályozzák a további baleseteket. A politikus elmondta, talán még soha nem küzdöttek ennyit egy szarvasbika életéért. Szintén megjelent az Origón egy másik emlékezetes eset, amikor Szarvassal ütközött egy autó a 84-es főúton, Sárvár közelében.

Nem rángatta a kormányt

A sofőr nem rángatta a kormányt, hanem a sávban tartotta az autót a megállásig, majd bekapcsolta az elakadásjelzőt és lehúzódott az út szélére. A szarvas elszaladt az ütközés után, egy sofőr pedig megállt megkérdezni az asszonyt, hogy van-e szüksége valamilyen segítségre. A cascónak köszönhetően a kár nagy része megtérült.