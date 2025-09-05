Szarvas támadt rá a fideszes képviselőre – sokkoló videón az eset

A szarvas az utcán csatangolt, majd támadásba lendült. A Facebookon megosztott felvételen jól látszik, ahogy egy gímszarvas feltűnik az autók között a mezőfalvi Honvéd utcában. A helyszínre sietett Pethes Bálint önkormányzati képviselő, aki autójával próbálta megakadályozni, hogy az állat egy forgalmasabb útra tévedjen. Ám a békés terelgetés helyett váratlan fordulat következett: a szarvas hirtelen nekiiramodott, és a képviselőt vette célba.

Szarvas támadt egy fideszes képviselőre Mezőfalván

Pethes – aki civilben az állatkertben is dolgozik – nem futott el, hanem szembenézett az állattal. Mint később írta, sikerült megragadnia a szarvat, ám a vadállat úgy dobta őt a levegőbe, mintha csak egy rongybaba lett volna. A képviselő keze megsérült, kórházba szállították, ahol össze is varrták.

A szarvas végül tragikus sorsra jutott

A helyszínre érkező rendőrök és vadász próbálták terelni az állatot, de az nem hagyta el a falut. Végül úgy döntöttek, lelövik a szarvast, hogy megakadályozzák a további baleseteket.

A politikus utólag úgy fogalmazott: talán még soha nem küzdöttek ennyit egy szarvasbika életéért. Az eset nagy port kavart a településen, a videót pedig rengetegen osztják a közösségi médiában.

