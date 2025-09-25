Igazi nagymenők közé került egy szegedi étterem

A Gault & Millau az egyik legnevesebb nemzetközi étteremkalauz, így a szegedi butikétterem három szakácssapkás díja nagy elismerésnek számít a vendéglátásban.

A szegedi butikétterem ezzel a délkelet-magyarországi régió legjobbja lett (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Szegedi butikétterem a legjobbak között

A szegedi butikétterem tulajdonosa, Katkó Kriszta nem számított az eredményre.

Igazi nagymenők között vagyunk. Köszönjük a vendégeknek, hogy idáig toltak bennünket, és a cuki mikro csapatomnak – örömködött a díjátadás után nem sokkal a séf, aki előtte újságíróként dolgozott.

Az Alkimista évek óta szerepel a Dining Guide toplistáján, idén már a vidéki éttermek Top 10-es mezőnyébe is befért. Néhány éve, 2022-ben pedig a világ vezető étteremkalauza, a Michelin Guide tányérajánlását is megkapta. Ezt a sort bővítette most az étterem a Gault & Millau elismerésével. Ezzel a délkelet-magyarországi régió legjobb étterme lett.

A 3 sapka (vagy "toque") magas színvonalú, kiemelkedő minőségű és kreatív konyhát jelent. Az ötfokú skálán ezt a maximális 20 pontból 15-16,5 pontot elérő vendéglátók kaphatják meg. Ez egy jelentős elismerés a kalauz részéről, ami az étterem kiemelkedő teljesítményét jelzi.

A tesztelők mintegy 70 különböző szempont alapján értékelnek annak érdekében, hogy az étkezési élményt a maga teljességében vizsgálják. Csak az ételek tekintetében is számos szempontot értékelnek, de az összességében adott képben az ételek csak egy részét képezik a végső pontszámnak. Számít az is, hogy a személyzet miként gondoskodik a vendégekről, mennyire ismerik fel a vendégek hangulatát, hogy ahhoz igazodva ajánljanak ételt és italt, figyelembe vesznek olyan tényezőket is, mint a borlap, a miliő, a kényelem, a berendezés, a világítás, a zajszint és a tisztaság.

Bár a két kalauz értékelési rendszere eltérő, a Gault & Millau 3 sapkája nagyjából a Michelin 2 csillagnak felel meg. Országosan is alig két tucatnyi hely ért el ilyen eredményt.

