Szemétszállítás: így spórolhat könnyen akár 30 ezer forintot

Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy 2025. október 1-jétől új szabályok lépnek életbe a szemétszállítás területén. A módosítások célja a hulladékkezelés átláthatóbbá tétele és a környezettudatosabb gyakorlat kialakítása. Aki azonban nem tartja be az előírásokat, könnyen bírságot kaphat, ezért érdemes megismerni azokat a tippeket és trükköket, amelyek segíthetnek elkerülni a felesleges kiadásokat.

Október 1-jén jönnek az új szabályok - Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Szemétszállítás: tippek és trükkök a bírság elkerüléséhez

Szelektáljon tudatosan

A vegyes kukába nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai eszköz. Ezeket vigye inkább hulladékudvarba vagy a szelektív gyűjtőbe. Ha bizonytalan, inkább kérdezzen rá a szolgáltatónál – olcsóbb, mint egy bírság.

Tartsa karban a kukát

Ha az edény megsérül, és nem a szolgáltató hibája, 8 napon belül neked kell gondoskodnod a javításról vagy a cseréről.

Egy új 120 literes kuka ára kb. 13 500 forint, ezért érdemes óvni, például ne tegye ki a tűző napra hosszabb időre, és ne pakoljon rá plusz súlyt.

Használja ki a mobil hulladékudvart

A MOHU bevezeti a „mobil hulladékgyűjtő udvar” szolgáltatást, ami előre meghirdetett időpontokban és helyeken gyűjti be a szelektív hulladékot. Így egyszerűbben szabadulhat meg a felesleges dolgoktól anélkül, hogy kockáztatná a bírságot.