Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

A MOHU ÁSZF-módosítása kimondja, hogy a szolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal lomtalanítást biztosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármit ki lehet rakni: csak olyan háztartási nagydarabos hulladék adható le, amely nem fér bele a kukába a rendszeres szemétszállítás során. Építési-bontási törmelék, elektronikai hulladék és veszélyes anyagok továbbra sem tartoznak a lomtalanítás körébe.

Október 1-től változnak a lomtalanítás szabályai: a szemétszállítás részeként súly-, méret- és mennyiségi korlátok mellett vihető ki a nagydarabos hulladék.Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

Szemétszállítás: szigorú korlátok és új szabályok a lomtalanításban

Súly- és méretkorlátok

A kihelyezett tárgyak méretét és súlyát is szabályozták.

Egy darab nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, és nem haladhatja meg a 2 métert.

Ennél nagyobb vagy nehezebb hulladékot a szolgáltató nem köteles elszállítani, így az a háztartás felelőssége marad.

Időzítés és mennyiségi korlátok

A lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni. Ha valaki idő előtt vagy késve helyezi ki, a szemétszállító nem viszi el.

Az ingyenesen elszállítható mennyiség általában 2 köbméter/ingatlan/év, de településenként eltérhet. Ennél nagyobb mennyiség már díjköteles.

Hulladékudvar és speciális anyagok

A hulladékudvarokban pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Például gumiabroncsból maximum 4 darab/nap és 16 darab/év adható le térítésmentesen. Az építési törmelék leadása továbbra is külön kezelendő, és 2026. január 1-től országosan díjkötelessé válik.

Összegzés

A szemétszállítás október 1-i változásai egyértelműen szigorítják a lomtalanítás szabályait. Érdemes előre tájékozódni a helyi mennyiségi keretekről és a kihelyezés időpontjáról, mert aki nem tartja be a feltételeket, annak a hulladékát egyszerűen otthagyják, és saját költségén kell gondoskodnia az elszállításról.