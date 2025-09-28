Figyelem! Óriási büntetés jöhet, erre figyeljen a szemétszállításnál

Ahogy Origo is beszámolt róla, október 1-jétől új szabályok lépnek életbe a szemétszállítás területén, amelyek megszegése akár több tízezer forintos bírságot is vonhat maga után. A MOHU pontosan meghatározta a kukák súlykorlátait és a tiltott anyagok körét, így minden háztartásnak érdemes felkészülni.

A szemétszállításban október 1-től új bírságok és új szabályok lépnek életbe Fotó: Máthé Daniella

Szemétszállítás: ezért büntethetnek október 1-től

A kuka fedele kötelezően zárva kell legyen. Ha a hulladék kilóg, a szolgáltató többlethulladéknak minősíti, és külön díjat számol fel. Ugyanez a helyzet a túl nehéz edényekkel: a 60 literes kuka legfeljebb 15 kilogramm, a 80 literes 17 kilogramm, a 120 literes 27 kilogramm, a 240 literes 50 kilogramm, a 770 literes 175 kilogramm, míg az 1100 literes 250 kilogramm hulladékot tartalmazhat. Ha ennél nehezebb, az ürítést megtagadják, de a díjat változatlanul kiszámlázzák. Ez gyakorlatilag egy rejtett bírság: a lakos fizet, de nem kap szolgáltatást.

A vegyes kukába nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ha ezek mégis benne vannak, pótdíjat kell fizetni, és a plusz költségeket a háztartás állja. Súlyosabb esetben akár 20–30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható, különösen veszélyes hulladék esetén.

Fontos változás, hogy a kuka épségéért is a tulajdonos felel. Ha az edény sérül és nem a szolgáltató hibája, 8 napon belül gondoskodni kell a javításról vagy pótlásról.

Ennek elmulasztása esetén a szemétszállítás szünetel, de a díj továbbra is fizetendő, sőt egy új 120 literes kuka ára körülbelül 13 500 forint.

A szemétszállítás október 1-i változásai országosan egységesek, de az önkormányzatok további szankciókat is bevezethetnek, így bizonyos településeken a bírságok összege ennél is magasabb lehet.