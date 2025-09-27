Közeleg a határidő: hatalmas változások jönnek a szemétszállításban

A MOHU Zrt. október 1-től több új előírást vezet be, amelyek közvetlenül érintik a mindennapi szemétszállítást. Az új szabályok főként a háztartási kukák használatát szigorítják: pontosan meghatározták, mennyi hulladék kerülhet egy edénybe, előírták, hogy a fedélnek mindig zárva kell lennie, és azt is rögzítették, milyen hulladék nem dobható a vegyes gyűjtőbe.

Október 1-jétől új előírások vonatkoznak a szemétszállítás folyamatára Fotó:Illusztráció/Unsplash

A szemétszállítás október 1-i változásai minden háztartást érintenek, ezért fontos, hogy időben tisztában legyünk az új követelményekkel.

Ezek a legfontosabb új szabályok a szemétszállításban

A kuka fedele mindig legyen zárva

Az azt jelenti, hogy az edények fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és külön szolgáltatásként szállítható el.

Jönnek a súlykorlátok

Az új előírások pontos maximális súlyokat adnak meg, ami azt jelenti például, hogy egy 60 literes kuka súlya maximum 15 kilogramm lehet. Ezek a további súlyhatárok:

80 liter: 17 kg

120 liter: 27 kg

240 liter: 50 kg

770 liter: 175 kg

1100 liter: 250 kg

Tiltott anyagok a vegyes kukában

Fontos változás, hogy a vegyes hulladék közé nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai eszköz.

Ezeket csak hulladékudvarban vagy külön gyűjtőhelyen lehet leadni.

Kuka javítása és pótlása

Amennyiben a kuka megsérül, és nem a szolgáltató hibájából, az ingatlanhasználónak 8 napon belül kell gondoskodnia a javításról vagy pótlásról.

Addig a szemétszállítás szünetelhet, de a díjfizetés kötelező marad.

Mobil hulladékgyűjtő udvar

Új szolgáltatásként jelenik meg majd az úgynevezett mobil hulladékudvar. Ez egy járműkonvoj lesz, amely előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékokat.

Új szabályok a hulladékudvaroknál

Pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be például a gumiabroncs leadásánál. Fontos újdonság, hogy 2026. január 1-től az építési törmelék leadása díjkötelessé válik. Emellett korlátozzák a leadható mennyiséget, például évente maximum 600 kilogramm lom vagy 16 darab gumiabroncs adható le.