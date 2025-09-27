Közeleg a határidő: hatalmas változások jönnek a szemétszállításban

A MOHU Zrt. október 1-től több új előírást vezet be, amelyek közvetlenül érintik a mindennapi szemétszállítást. Az új szabályok főként a háztartási kukák használatát szigorítják: pontosan meghatározták, mennyi hulladék kerülhet egy edénybe, előírták, hogy a fedélnek mindig zárva kell lennie, és azt is rögzítették, milyen hulladék nem dobható a vegyes gyűjtőbe.
A szemétszállítás október 1-i változásai minden háztartást érintenek, ezért fontos, hogy időben tisztában legyünk az új követelményekkel.
A kuka fedele mindig legyen zárva
Az azt jelenti, hogy az edények fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és külön szolgáltatásként szállítható el.
Jönnek a súlykorlátok
Az új előírások pontos maximális súlyokat adnak meg, ami azt jelenti például, hogy egy 60 literes kuka súlya maximum 15 kilogramm lehet. Ezek a további súlyhatárok:
Tiltott anyagok a vegyes kukában
Fontos változás, hogy a vegyes hulladék közé nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai eszköz.
Ezeket csak hulladékudvarban vagy külön gyűjtőhelyen lehet leadni.
Kuka javítása és pótlása
Amennyiben a kuka megsérül, és nem a szolgáltató hibájából, az ingatlanhasználónak 8 napon belül kell gondoskodnia a javításról vagy pótlásról.
Addig a szemétszállítás szünetelhet, de a díjfizetés kötelező marad.
Mobil hulladékgyűjtő udvar
Új szolgáltatásként jelenik meg majd az úgynevezett mobil hulladékudvar. Ez egy járműkonvoj lesz, amely előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékokat.
Új szabályok a hulladékudvaroknál
Pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be például a gumiabroncs leadásánál. Fontos újdonság, hogy 2026. január 1-től az építési törmelék leadása díjkötelessé válik. Emellett korlátozzák a leadható mennyiséget, például évente maximum 600 kilogramm lom vagy 16 darab gumiabroncs adható le.
Mi a teendő halál esetén?
Az ÁSZF külön kitér arra, hogyan kell eljárni, ha az ingatlanhasználó elhalálozik, és ki veszi át a szemétszállítási kötelezettséget.