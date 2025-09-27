Hírlevél

Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

szabály

Közeleg a határidő: hatalmas változások jönnek a szemétszállításban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy 2025. október 1-től új előírások lépnek életbe a szemétszállítás területén Magyarországon. A módosított általános szerződési feltételek (ÁSZF) nem a díjakat érintik, hanem a kukák kezelésére, a hulladék fajtáira és a gyűjtés szabályaira adnak pontosabb útmutatást.
szabályszemétszállításváltozás

A MOHU Zrt. október 1-től több új előírást vezet be, amelyek közvetlenül érintik a mindennapi szemétszállítást. Az új szabályok főként a háztartási kukák használatát szigorítják: pontosan meghatározták, mennyi hulladék kerülhet egy edénybe, előírták, hogy a fedélnek mindig zárva kell lennie, és azt is rögzítették, milyen hulladék nem dobható a vegyes gyűjtőbe. 

Október 1-jétől új előírások vonatkoznak a szemétszállítás folyamatára.
Október 1-jétől új előírások vonatkoznak a szemétszállítás folyamatára Fotó:Illusztráció/Unsplash

A szemétszállítás október 1-i változásai minden háztartást érintenek, ezért fontos, hogy időben tisztában legyünk az új követelményekkel.

Ezek a legfontosabb új szabályok a szemétszállításban

A kuka fedele mindig legyen zárva

Az azt jelenti, hogy az edények fedelének teljesen le kell záródnia. A kilógó vagy túlpakolt hulladék többlethulladéknak számít, és külön szolgáltatásként szállítható el.

Jönnek a súlykorlátok
Az új előírások pontos maximális súlyokat adnak meg, ami azt jelenti például, hogy egy 60 literes kuka súlya maximum 15 kilogramm lehet. Ezek a további súlyhatárok:

  • 80 liter: 17 kg
  • 120 liter: 27 kg
  • 240 liter: 50 kg
  • 770 liter: 175 kg
  • 1100 liter: 250 kg

Tiltott anyagok a vegyes kukában
Fontos változás, hogy a vegyes hulladék közé nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai eszköz. 

Ezeket csak hulladékudvarban vagy külön gyűjtőhelyen lehet leadni.

Kuka javítása és pótlása

Amennyiben a kuka megsérül, és nem a szolgáltató hibájából, az ingatlanhasználónak 8 napon belül kell gondoskodnia a javításról vagy pótlásról. 

Addig a szemétszállítás szünetelhet, de a díjfizetés kötelező marad.

Mobil hulladékgyűjtő udvar
Új szolgáltatásként jelenik meg majd az úgynevezett mobil hulladékudvar. Ez egy járműkonvoj lesz, amely előre meghirdetett helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékokat.

Új szabályok a hulladékudvaroknál

Pontos mennyiségi korlátozásokat vezettek be például a gumiabroncs leadásánál. Fontos újdonság, hogy 2026. január 1-től az építési törmelék leadása díjkötelessé válik. Emellett korlátozzák a leadható mennyiséget, például évente maximum 600 kilogramm lom vagy 16 darab gumiabroncs adható le.

Mi a teendő halál esetén?

Az ÁSZF külön kitér arra, hogyan kell eljárni, ha az ingatlanhasználó elhalálozik, és ki veszi át a szemétszállítási kötelezettséget.

 

