Kilenc szénhidrát, amitől gyorsabb lesz a fogyás

Sokan tartanak a szénhidrát fogyasztástól, pedig vannak típusok, amelyek támogatják a fogyást. Az egészséges szénhidrát fogyasztása nemcsak a diéta része lehet, hanem a szervezet energiájának megőrzésében is kulcsszerepet játszik.
A szénhidrát fogyasztás nem mindig hizlal: bizonyos ételek kifejezetten segíthetnek a diéta sikerében. Az egészséges szénhidrát fogyasztása energiát ad a szervezetnek, és hozzájárul a kiegyensúlyozott fogyáshoz.
Egészséges szénhidrát fogyasztása nélkül nincs tartós diéta
Sokan a szénhidrátokat hizlalónak tartják, pedig vannak olyan típusok, amelyek kifejezetten támogatják a fogyást. Bár a kenyér, a tészta és más szénhidrátok elhagyása segíthet a diétában, sokaknak nehéz lemondani róluk. Ráadásul a szervezetnek szüksége van egészséges szénhidrátokra energiaként a megfelelő működéshez.
Miért ne mondjunk le teljesen a szénhidrátokról? Ha valaki hosszabb időn át teljesen száműzi ezt a makrotápanyagot, koncentrációs problémák, fáradtság, izomvesztés és fejfájás is jelentkezhet.
A szénhidrátban gazdag ételek tehát nem feltétlenül hizlalnak – a lényeg, hogy fehér liszt, sült krumpli és édességek helyett teljes kiőrlésű gabonát, zöldségeket, quinoát, hüvelyeseket vagy bizonyos gyümölcsöket válasszunk.
A 9 legegészségesebb szénhidrátforrás Néhány szénhidrátban gazdag étel nemcsak, hogy nem akadályozza a fogyást, hanem egészségügyi előnyöket is kínál, különösen sport után, amikor energiát és izomépítést támogatnak.
Quinoa – tele fehérjével és összetett szénhidráttal, gluténmentes, ideális salátában, curryben vagy kásában.
Édesburgonya – alacsony glikémiás indexszel rendelkezik, így nem okoz hirtelen vércukor-emelkedést, tele van antioxidánsokkal, A- és C-vitaminnal.
Zabpehely – szuperfood, magas fehérjetartalommal, ami segít az izomépítésben és a kalóriaégetésben.
Vadrizs – több fehérjét és rostot tartalmaz, mint a fehér rizs, és aminosavakban is gazdag.
Teljes kiőrlésű kenyér – több tápanyag van benne, mint a fehér lisztből készült termékekben, például magnézium, kalcium, vas, B-vitaminok.
Teljes kiőrlésű tészta – lassabban emésztődik, hosszabb ideig telítettségérzetet ad, nagyobb a térfogata, így hamarabb jóllakunk.
Bogyós gyümölcsök – málnák, áfonyák kevés kalóriát és szénhidrátot tartalmaznak, ugyanakkor tele vannak vitaminokkal, például C- és K-vitaminnal.
Hüvelyesek – bab, csicseriborsó, lencse: remek növényi fehérjeforrások, alacsonyan tartják a vércukorszintet, támogatják a szív egészségét.
Alma – tele van C-vitaminnal, antioxidánsokkal és pektinnel, amely erősen telít és megelőzi a falási rohamokat.