Szeptember végi hőhullám: még a rekord is megdőlhet ma!

Az országos átlagban mért 30,3 °C-os maximum közel 10 fokkal haladta meg a megszokott értéket. A szeptember végi hőhullám során a legmagasabb hőmérsékletek 27 és 33 fok között alakultak, és a napi TOP10-be csak 32 fok felett lehetett bekerülni - számol be a HungaroMet.

A szeptember végi hőhullám szinte nyári kánikulát hozott. Fotó: Pexels

Ilyen meleg időjárás általában július közepétől augusztus közepéig jellemző, ezért is szokatlan, hogy a szeptember végi hőhullám idején mérünk ilyen nyári értékeket. Összehasonlításképp: egy átlagos augusztus 3-i csúcsértékhez hasonló meleg uralkodott most.

A hajnal némileg frissebb volt, de ahol a szél is lengedezett, ott bőven 15 fok felett alakult a minimum, ami ősz végén szokatlanul enyhének számít.

Szeptember végi hőhullám: új rekord dőlhet meg

A meteorológusok szerint ma is 30 fok körüli hőmérsékletre készülhetünk, így a szeptember végi hőhullám még tovább tarthat, és akár a napi maximumrekord is megdőlhet.