Kézenfekvő volt Miklósa Erika operaénekes számára, hogy belépjen az első digitális polgári körbe, mert szerinte szükség van értékvállalásra, tiszteletre, a polgári magatartás pedig nem az egyetértés, hanem akkor is méltatjuk a másikat, ha az mást mond – hangsúlyozta a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján (DPK). Szerinte ugyanis a nyitottság a digitális világban is otthonra találhat.

Miklósa Erika 22 évet élt kis falujában, de már nem volt maradása

Miklósa Erika szerint polgári magatartás pedig nem az egyetértés, hanem akkor is méltatjuk a másikat, ha az mást mond

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha – Pál apostol szavaival kezdte és indokolta Kudlik Júlia újságíró, a Magyar Televízió egykori műsorvezetője, miért döntött úgy, hogy a digitális polgári körök egyikéhez csatlakozik. Teréz anya szavaival úgy folytatta szerinte napjainkban a rosszak azért erősek, mert a jók gyengék. Utóbbiak feladata pedig az, hogy a szeretet hatalmát hirdessék, terjesszék, de ehhez alázattal, áldozattal kell hozzákezdeni. Ehhez képest a mai világ a hatalom megszállottja, pedig elfogadásra nagyobb igény volna, mint kenyérre. Hozzátette, magányosabbak vagyunk, mint eddig valaha. Az általa idézetteket úgy válogatta össze, hogy hangsúlyozza, a szeretetet, elfogadást a közösségi médiában is meg kellene teremteni.

Gianni Annoni televíziós műsorvezető szerint ma nem félni kell, ha valaki istenhívő, hanem kiállni. Férj és feleség ott veszíti el kapcsolatát, ha nem simul egymáshoz, hanem posztol, két barát nem tud kapcsolatot teremteni, ha nem tudják megbeszélni a dolgokat. Erősíteni kellene a megbeszélést egymás között. Nem azt akarta elmondani, milyen Olaszországban, hanem a békés beszélgetés szerepét kívánja hangsúlyozni azzal szemben, amit a politikai túloldalon tapasztal.

Szavaikat követően híres sportolók következtek a DPK-gyűlés színpadán: Görbicz Anita és Nagy László kézilabdázó, valamint Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász. Ők a sport felől közelítve hangsúlyozták az értékek fontosságát és persze egy hazai rendezésű olimpiának is örülnének.