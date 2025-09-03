Újabb fordulat az SAP szexbotrányában

Pintér Szabolcsot és a teljes hazai felső vezetést egy súlyos, belső vállalati szexbotrány miatt rúgta ki augusztusban a német SAP.

Fejek hullottak a szexbotrány után az SAP hazai központjában

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ahogy azt az Origo is megírta, az eset a multicég hazai leányvállalatának tavalyi konferenciáján történt, ahová örömlányokat hívtak meg, és állítólag drog is előkerült.

A prostituáltak szolgáltatásait „Csendes szoba, masszázs” címszó alatt elkülönített helyen lehetett igénybe venni. Állítólag külön Excel-táblázatban vezették, ki és mikor foglalt időpontot a külön szoba szolgáltatásaira. A bizarr történtet valahogy a német vezetők fülébe jutott, és ők azonnal léptek. Válságstábot állítottak fel, majd másnap azonnali hatállyal kirúgta Pintér Szabolcs ügyvezetőt – aki közel két évtizede volt a cégnél, 2019 óta a vezetői székben –, valamint a teljes magyar vezetést is menesztette.

A szexbotrány utóhatása

Az SAP központjában most is gyorsan reagáltak: 2025. október 1-jétől Hidvégi Péter veszi át a magyar leányvállalat vezetését. Az új ügyvezető igazgató több mint 20 éve dolgozik a technológiai szektorban, és 2017 óta tölt be különböző vezetői szerepeket az SAP-nál – írj az Index.

Amúgy a több mint 2000 főt foglalkoztató SAP Hungary hazánk és a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó cége. Már csak ezért is volt roppant kellemetlen a vállalatnak ez a botrány.