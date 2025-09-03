Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas pofon Szlovákiától Ursula von der Leyennek

SAP

Újabb fordulat az SAP szexbotrányában

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus végén óriási botrány robbant ki az SAP magyarországi cégénél, ami után azonnali hatállyal kirúgták az ügyvezető igazgatót, Pintér Szabolcsot és a teljes hazai vezetést. A német anyacég most megtalálta a szexbotrányban keveredett igazgató utódját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SAPfelsővezetésSzexbotránySAP Hungary Kft.drog

Pintér Szabolcsot és a teljes hazai felső vezetést egy súlyos, belső vállalati szexbotrány miatt rúgta ki augusztusban a német SAP.

SAP logo is seen on an office building in Budapest, Hungary on July 28, 2022. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP), szexbotrány
Fejek hullottak a szexbotrány után az SAP hazai központjában
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ahogy azt az Origo is megírta, az eset a multicég hazai leányvállalatának tavalyi konferenciáján történt, ahová örömlányokat hívtak meg, és állítólag drog is előkerült. 

A prostituáltak szolgáltatásait „Csendes szoba, masszázs” címszó alatt elkülönített helyen lehetett igénybe venni. Állítólag külön Excel-táblázatban vezették, ki és mikor foglalt időpontot a külön szoba szolgáltatásaira. A bizarr történtet valahogy a német vezetők fülébe jutott, és ők azonnal léptek. Válságstábot állítottak fel, majd másnap azonnali hatállyal kirúgta Pintér Szabolcs ügyvezetőt – aki közel két évtizede volt a cégnél, 2019 óta a vezetői székben –, valamint a teljes magyar vezetést is menesztette.

A szexbotrány utóhatása

Az SAP központjában most is gyorsan reagáltak: 2025. október 1-jétől Hidvégi Péter veszi át a magyar leányvállalat vezetését. Az új ügyvezető igazgató több mint 20 éve dolgozik a technológiai szektorban, és 2017 óta tölt be különböző vezetői szerepeket az SAP-nál – írj az Index

Amúgy a több mint 2000 főt foglalkoztató SAP Hungary hazánk és a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó cége. Már csak ezért is volt roppant kellemetlen a vállalatnak ez a botrány.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!