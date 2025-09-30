Hírlevél

Lénárddaróc

Szokatlan fagy csapott le, megdőlt a szezonrekord

Mínusz 1,8 Celsius-fokot mértek Lénárddarócon kedd hajnalban. Az alacsony hőmérséklet újabb szezonrekord.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 1,8 Celsius-fok volt kedd hajnalban, „ez újabb szezonrekord” – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Szezonrekord dőlt meg kedd hajnalban, de már hétfőn is Lénárddarócon mérték a leghidegebbet

Megjegyezték, hétfő hajnalban is Lénárddarócon mérték a leghidegebbet, mínusz 0,4 Celsius-fokot.  

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedd hajnalban a második leghidegebb a Nógrád vármegyei Zabarban volt, itt mínusz 0,4 fokot regisztráltak.  

A hajnali hőmérséklet országos átlagban 2,3 fokkal volt alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál. 

 

