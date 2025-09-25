Hírlevél

szívbetegség

Valódi élményfesztivál lesz a Szívünk Napján

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Szívünk Napja 2025 több mint egy rendezvény: tudomány, élmény, mozgás és gasztronómia, inspiráció és közösség fonódik össze. Az idei Szívünk Napja különösen aktuális, hiszen Magyarországon minden második ember túlsúlyos vagy elhízott, és minden negyedik gyermek is, és ez a szív- és érrendszeri betegségek egyik legnagyobb kockázati tényezője.
szívbetegségeseményNéprajzi Múzeum

A Szívünk Napja vasárnap 10–18 óra között lesz a városligeti Néprajzi Múzeumban. A résztvevőket valódi élményfesztivál várja: az űrkutatás titkai, szívbarát gasztronómia, kutyás workshopok, sportos kihívások, gyerekeknek szóló kalandpark és inspiráló élettörténetek teszik felejthetetlenné a napot. A szív- és érrendszeri betegségek ma is Magyarország vezető halálokai.

Szívünk Napja lesz a Városligetben 
Szívünk Napja lesz a Városligetben 
Fotó: Kardioközpont - Prima Medica

Izgalmas és felszabadító is lehet a Szívünk Napja 

Az elhízás, a mozgáshiány és a helytelen táplálkozás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy évente több tízezer ember veszítse életét megelőzhető okok miatt. A Szívünk Napja célja, hogy kézzelfogható élményeken keresztül mutassa meg: a változás nemcsak szükséges, de izgalmas és felszabadító is lehet. 

Ez a nap a tudomány, a mozgás és a közösség ünnepe. Meg akarjuk mutatni, hogy a szívünk védelme nem lemondás, hanem új lehetőségek felfedezése. Lehet élmény is az egészségtudatosság és a prevenció – hangsúlyozta Prof. Dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke.

A rendezvény fővédnökei más ismert emberekhez hasonlóan személyesen is részt vesznek az eseményen: Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Prof. Dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem Rektora és Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke.  

