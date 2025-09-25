5 kérdés 5 válasz a világon egyedülálló magyar adócsökkentésről

Magyarországon a több gyermeket vállaló anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól – a négy- vagy többgyerekesekre már fél évtizede él a kedvezmény, a háromgyerekesekre idén októbertől vonatkoznak enyhítő szabályok, és a következő időben, több lépcsőben a kétgyerekesek is elfelejthetik az szja-t. Korábban azt jártuk körül, mikortól is mennyi anyára vonatkozik az szja-mentesség, mostani írásunkban azt részletezzük, miért egyedülálló a világon a magyar családtámogatási és adócsökkentési program, és milyen új elemei vannak.

Szja-mentesség

Mi a célja és a lényege az anyák szja-mentességének?

Az szja-mentesség azt jelenti, hogy a többgyermekes anyák bruttó keresetéből nem vonja le a munkáltató a 15 százalékos részt, csak a járulékot, így a család nagyobb anyagi biztonsághoz jut. Az intézkedés a magyar családtámogatási rendszer egyik legmarkánsabb eleme, amely jól illeszkedik a kormány demográfiai politikájába.

A cél, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi hátrányt, sőt, kifejezett előny legyen.

A kormányfő rendszeresen hangsúlyozza, hogy a családpolitika a kabinet egyik sarokköve. Orbán Viktor szerint ez annyit tesz, hogy „az édesanyák, akik gyermeket vállaltak és gyermeket nevelnek, ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.”

Nemzetközi összehasonlításban sokat vagy keveset ad az állam?

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő nemrégiben arról beszélt, hogy a magyar kormány a GDP öt százalékát fordítja családtámogatásokra, ami uniós szinten is egyedülálló, de a program méretében és komplexitásában is különleges. Vagyis hamis az az ellenzéki állítás, amely szerint Magyarország csupán az uniós átlag harmadát költi családtámogatásokra. Az Eurostat ugyanis csak a szociális kiadásokat számolja, az adókedvezményeket nem, ezért valótlan képet mutat. Szalai Piroska egyúttal hangsúlyozta: az adókedvezmény és a -mentesség nem kiadás, mivel ezek az összegek be sem folynak a költségvetésbe, hanem ottmaradnak a munkavállalóknál. A magyar ellenzék gátlástalanul kiforgatta és félremagyarázta az Eurostat számait.