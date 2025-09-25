5 kérdés 5 válasz a világon egyedülálló magyar adócsökkentésről

Magyarországon a több gyermeket vállaló anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól – a négy- vagy többgyerekesekre már fél évtizede él a kedvezmény, a háromgyerekesekre idén októbertől vonatkoznak enyhítő szabályok, és a következő időben, több lépcsőben a kétgyerekesek is elfelejthetik az szja-t. Korábban azt jártuk körül, mikortól is mennyi anyára vonatkozik az szja-mentesség, mostani írásunkban azt részletezzük, miért egyedülálló a világon a magyar családtámogatási és adócsökkentési program, és milyen új elemei vannak.
Az szja-mentesség azt jelenti, hogy a többgyermekes anyák bruttó keresetéből nem vonja le a munkáltató a 15 százalékos részt, csak a járulékot, így a család nagyobb anyagi biztonsághoz jut. Az intézkedés a magyar családtámogatási rendszer egyik legmarkánsabb eleme, amely jól illeszkedik a kormány demográfiai politikájába.
A cél, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi hátrányt, sőt, kifejezett előny legyen.
A kormányfő rendszeresen hangsúlyozza, hogy a családpolitika a kabinet egyik sarokköve. Orbán Viktor szerint ez annyit tesz, hogy „az édesanyák, akik gyermeket vállaltak és gyermeket nevelnek, ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.”
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő nemrégiben arról beszélt, hogy a magyar kormány a GDP öt százalékát fordítja családtámogatásokra, ami uniós szinten is egyedülálló, de a program méretében és komplexitásában is különleges. Vagyis hamis az az ellenzéki állítás, amely szerint Magyarország csupán az uniós átlag harmadát költi családtámogatásokra. Az Eurostat ugyanis csak a szociális kiadásokat számolja, az adókedvezményeket nem, ezért valótlan képet mutat. Szalai Piroska egyúttal hangsúlyozta: az adókedvezmény és a -mentesség nem kiadás, mivel ezek az összegek be sem folynak a költségvetésbe, hanem ottmaradnak a munkavállalóknál. A magyar ellenzék gátlástalanul kiforgatta és félremagyarázta az Eurostat számait.
Európa több országában léteznek családi adókedvezmények. Franciaországban például a gyermekek után járó adókedvezmények csökkentik az adóalapot, Németországban pedig a családi pótlék és az adókedvezmények kombinációja segíti a szülőket.
De sehol máshol nem kapnak a többgyermekes anyák életre szóló személyijövedelemadó-mentességet – ez teszi a magyar szabályozást világviszonylatban is egyedivé.
Jövő januártól megduplázódik a családi adókedvezmény a kisgyermeket nevelők számára. Az idei év közepe óta már érzékelhető az emelés: a kedvezmények ötven százalékkal nőttek, három hónap múlva pedig kiteljesedik az intézkedés, amely révén három gyermek után csaknem kétszázezer forint maradhat a családi kasszákban minden hónapban. Egy kétgyermekes család a korábbi 40 ezer forint helyett most 60 ezer, 2026 elejétől pedig 80 ezer forint adókedvezménnyel számolhat havonta. Egy gyermeknél a havi tízezer húszezerre nő.
Mindemellett 2025 júliusa óta szja-mentes a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) is. Elindult a csed extra is júliusban. Ez annyit tesz, hogy azok a kismamák, akik gyermekük születése után hat héttel visszamennének dolgozni, jövedelmük mellé megkapják a csed 70 százalékát.
Az adó- és járulékkedvezmény révén 2025-ben 754 milliárd forint marad a családoknál – mutatott rá az év elején Zsigó Róbert államtitkár. A családbarát adórendszerrel a bevezetésétől, vagyis 2011-től 2025 végéig számítva összesen mintegy 4400 milliárd forint marad a családoknál.
Az eddigi eredményeket érdemes összevetni azzal, hogy az utolsó baloldali kormány mekkora összeget fordított a gyermeket nevelők megbecsülésére. Az idei költségvetésben összesen több mint 3750 milliárd forint jut a családtámogatásokra, ami 2800 milliárd forinttal több, mint a Bajnai-kormány alatt (950 milliárd forint). A két összeg közötti különbség közel négyszeres.
Emlékezetes az is, hogy 2002 után a baloldali kormány csökkentette a családi adókedvezményt és a gyes idejét. Emellett megszűnt az államilag támogatott otthonteremtési program, valamint a Gyurcsány– és a Medgyessy–kormány sorozatos rossz döntései miatt fiatal családok sokasága került a devizahitelezés csapdájába. Még korábbra tekintve pedig arra is emlékezhetünk, hogy az 1995-ben bevezetett Bokros-csomag miatt kialakult egzisztenciális nehézségek a gyermekvállalási kedvet nagyban mérsékelték, ennek hatásait pedig a mai napig nyögi a magyar társadalom.