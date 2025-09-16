Ön megérti mit mond gyermeke? - Szlengek, melyeket csak az igazán menő szülők ismernek!

A fiatalok nyelvhasználata tele van rövidítésekkel, divatos kifejezésekkel és folyamatosan változó trendi szavakkal. Ez a kvíz arra hivatott, hogy felmérje, mennyire ismeri a mindennapokban használt szlengszavak jelentését. Kiderülhet, mennyire van otthon a modern szóhasználatban, vagy éppen mely kifejezések okoznak fejtörést. Készüljön fel, hiszen néhány szó első hallásra egészen idegennek tűnhet!

Kvíz 1 / 7 Mit jelent a "stan" kifejezés? Csak hallgat valakit Helytelen válasz Fanatikus, túlzottan rajongó személy Helyes válasz Valaki szeretne elmenekülni valami elől Helytelen válasz Röviden beszél valamiről Helytelen válasz

