kvíz

Ön megérti mit mond gyermeke? - Szlengek, melyeket csak az igazán menő szülők ismernek!

39 perce
A fiatalok nyelvhasználata tele van rövidítésekkel, divatos kifejezésekkel és folyamatosan változó trendi szavakkal. Ez a kvíz arra hivatott, hogy felmérje, mennyire ismeri a mindennapokban használt szlengszavak jelentését. Kiderülhet, mennyire van otthon a modern szóhasználatban, vagy éppen mely kifejezések okoznak fejtörést. Készüljön fel, hiszen néhány szó első hallásra egészen idegennek tűnhet!
kvíznyelvhasználatszleng
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Mit jelent a "stan" kifejezés?

