Sokkoló összeg: kiderült, mennyit ér az év emlőse

A Vadonleső Program ebben az évben a fokozottan védett magyar szöcskeegeret választotta meg az idei Év Emlősének! A magyar szöcskeegér (Sicista trizona) nevével ellentétben nem áll közeli rokonságban a házi egérrel. A Vadonleső információi szerint sokkal inkább a veszélyeztetett földikutyákhoz köthető, apró termetű rágcsáló, amely évente mindössze egyetlen almot hoz a világra.

A szöcskeegér 2025-ben elnyerte az Év Emlőse címet

Fotó: Cserkész Tamás / Vadonleső

Hol él ma a szöcskeegér?

Ez a faj igazi pannon ritkaság: a világon kizárólag a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetben él, valamint egy másik alfaja (Sicista trizona transylvanica) Kolozsvár közelében található meg. Korábban szélesebb körben fordult elő a Kárpát-medencében, de mára szinte teljesen eltűnt Ausztriából és Szlovákiából. Ritkasága miatt természetvédelmi értéke Magyarországon a legmagasabb kategóriába tartozik: 1 millió forint.

A szöcskeegér létezésére sokáig csak bagolyköpetek vizsgálatából következtettek a kutatók, hiszen élő példányt nem sikerült látni. 2006-ban a Borsodi-Mezőségben végre sikerült befogni egyet, amely megerősítette, hogy a faj még mindig él hazánkban. Azóta a természetvédők folyamatosan figyelik és védik élőhelyeit.

Miért fontos a figyelem?

A szöcskeegér téli álmot alszik, így kevesen láthatják élőben. A Vadonleső Program azzal, hogy 2025-re az Év Emlősének választotta, szeretné minél szélesebb körben felhívni a figyelmet erre a rendkívül ritka fajra. Az év során több természetvédelmi program, ismeretterjesztő esemény és közösségi kampány segít abban, hogy a nagyközönség jobban megismerje a magyar szöcskeegeret.

