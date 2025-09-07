Hírlevél

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Kevés gyümölcs kötődik annyira a magyar kultúrához és gasztronómiához, mint a szőlő. Szeptember és október a szüret időszaka, amikor a domboldalak megtelnek illatokkal, a pincék hordóiban pedig lassan megindul az erjedés. De a szőlő nemcsak a borászat egyik alapja, hanem az egyik legsokoldalúbb, legegészségesebb őszi gyümölcs is.
A szőlőművelés több mint ezeréves hagyomány Magyarországon. Tokaj neve ma is fogalom világszerte, de a Balaton-felvidék, Villány, Eger vagy Szekszárd szőlőhegyei is büszkén hirdetik a magyar borkultúrát. A szőlő ugyanakkor nemcsak a borban él tovább, hanem a mindennapjaink része is: frissen szedve, aszalva, mustként vagy épp süteményekben is helyet kap az asztalon.

szőlő
szőlő
Fotó: Unsplash

Az egészség záloga

A szőlő gazdag antioxidánsokban, különösen a héjában és a magjában található polifenolokban. Ezek segíthetnek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, javíthatják a keringést és erősíthetik az immunrendszert. A sötét színű, kék és fekete szőlő különösen gazdag resveratrolban, amelyet a „hosszú élet titkaként” is emlegetnek.

A friss szőlő mellett a mazsola is igazi vitaminbomba: magas a káliumtartalma, és természetes energiát ad, ezért sportolóknak is remek választás. A must és a szőlőlé pedig gyerekeknek kínál alkoholmentes alternatívát a borra.

A szőlő a konyhában

A magyar gasztronómiában a szőlő sokoldalúan jelenik meg. A kacsasült mellé tálalt szőlős mártás klasszikus fogás, de sajtokkal, dióval és friss kenyérrel is kitűnően harmonizál. Az őszi desszertek között gyakran találkozunk szőlős pitével, rétessel vagy akár túrótortával is. Az édes és savanykás ízvilág sokféle ételhez illeszkedik, ezért érdemes kísérletezni vele.

Recept: Sült szőlős csirkemell kakukkfűvel

A szőlő az ősz igazi kincse: frissen, aszalva vagy éppen egy különleges sült csirkemell receptben is helyet kap a magyar konyhában.
A szőlő az ősz igazi kincse: frissen, aszalva vagy éppen egy különleges sült csirkemell receptben is helyet kap a magyar konyhában.
Fotó: Unsplash

Hozzávalók (4 főre):

  • 4 db csirkemellfilé
  • 2 fürt kék szőlő
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál friss kakukkfű (vagy szárított)
  • só, bors ízlés szerint
  • 1 dl száraz fehérbor

Elkészítés:

  • A csirkemelleket sózzuk, borsozzuk, majd olívaolajon mindkét oldalukat átsütjük, amíg aranybarna nem lesz.
  • Hozzáadjuk a félbevágott szőlőszemeket és a szeletelt fokhagymát.
  • Meghintjük kakukkfűvel, majd felöntjük a borral.
  • Lefedve, közepes lángon kb. 15 percig pároljuk, amíg a hús omlós, a szőlő pedig kissé karamellizált nem lesz.
  • Friss salátával vagy krumplipürével tálaljuk.

Az édeskés szőlő és a szaftos csirkemell különleges, ünnepi hangulatú kombinációt alkot – mégis egyszerűen elkészíthető hétköznapi vacsoraként is.

 

 

