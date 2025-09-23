Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Bódi Bence megúszta, hogy elverje a gengszterrapper

Bódi Bence és G.w.M. meccse a közösségi felületeken is nagy visszhangot váltott ki. A Nyerő Páros két versenyzője valószínűleg a 2025-ös Sztárbox legjobb meccsét vívta, és bár hergelték egymást a ringben, a párharc végén sportemberhez méltóan viselkedtek.
A bama.hu portál megjegyezte, hogy Bódi Bence kedvese, Varga Rebeka komlói származású, a szerelmespár pedig az idei Nyerő Páros című műsorban igyekszik maradandót alkotni. Vasárnap este viszont Bódi Bence más területen, a szorítóban bizonyíthatott, méghozzá a gengszter rapper, G.w.M. ellen. A Sztárbox történetének egyik legjobb bunyóját láthatta a publikum, azóta pedig már a közösségi médiában is posztolt a két főszereplő.

Bódi Bence sikerét hozta a Sztárbox – Fotó: MW Bulvár.
Bódi Bence sikerét hozta a Sztárbox
Fotó: MW Bulvár

Végül Bódi Bence lett a Sztárbox győztese

G.w.M 30 kilót fogyott, hogy egyáltalán harcba szállhasson, ráadásul Kovács „Kokó” István szakkomentátorként úgy vélekedett, 

ha hat menetből állt volna a mérkőzés, akár G.w.M is győzhetett volna, így végül azonban pontozással Bódi Bence keze lendült a magasba.

Bódi Bence és G.w.M. mindvégig hergelte egymást a szorítóban, az eredményhirdetésnél viszont mindkét versenyző nagyon szépen nyilatkozott a másikról, sőt, a rapper még közösségi felületén is méltatta a „Supermant”. A Bódi Tesók Facebook-oldalán a győztest méltatták, alatta egy kommentben megkérték a követőket, hogy ne bántsák G.w.M.-et.

Az Origón korábban arról olvashattak, hogy a Bódi tesók családi tragédia után vágtak neki az Ázsia Expressznek

 

