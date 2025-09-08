Jön az őszi rajzás, több helyen irtják a szúnyogokat

Hírlevél

Szúnyoggyérítés zajlik a következő napokban több Duna menti térségben. A szakemberek földi permetezéssel kezelik a lakott területeket, mivel az elmúlt hetek időjárása miatt ismét erősödött a szúnyogártalom. A szúnyoggyérítés négy vármegye negyvenöt települését érintik.
Szúnyoggyérítés kezdődik a Duna déli szakaszán, valamint Somogy vármegye több településén. Az esti és éjszakai órákban végzik a permetezést, amely az úgynevezett ULV-eljárással történik. Ez azt jelenti, hogy a szert rendkívül kis mennyiségben juttatják ki, amely csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberre és háziállatra viszont nem veszélyes.

Szúnyoggyérítés
Szúnyoggyérítés a Duna menti településeken szeptemberben
Fotó: Katasztrófavédelem

Szúnyoggyérítés a Duna mentén

A nyár első felében alig volt szükség szúnyogirtásra, azonban a Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok és a szeptemberi meleg idő miatt helyenként ismét megnőtt a szúnyogártalom. 

A permetezést főként Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein végzik. A lakosság számára fontos tudnivaló, hogy a kijuttatott mennyiség mindössze 0,5 liter hektáronként, így nem jelent veszélyt a melegvérűekre.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy a ház körül kialakuló vízgyűjtő helyek – például eldugult ereszek, esővízgyűjtők, vödrök – ideális tenyészőhelyei lehetnek a csípőszúnyogoknak. Ezek felszámolásával mindenki hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez.

Az aktuális heti szúnyoggyérítési program és a térképes ábrázolás a katasztrófavédelem honlapján érhető el, ahol a lakosság tájékoztatást kap a kezelések pontos helyéről és időpontjáról is.

 

