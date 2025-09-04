Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

szupermarket

Hiába szerették sokan, bezárt a népszerű szupermarket

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 31-én végleg bezárt a Széchenyi utcában található Spar Szigetváron. A szupermarket sokak kedvence volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szupermarketSzigetvárSpar

Augusztus 31-én végleg bezárt a Széchenyi utcában található Spar szupermarket Szigetváron. A helyiek szerint az üzlet nyitásakor friss lendületet és eleganciát hozott a városba − de a megjelenő konkurencia miatt várható volt, hogy nem húzza sokáig. Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Aldi nyílhat a helyén, de ez egyelőre csak pletyka.

élelmiszerbolt áruház szupermarket grocery store
Érzelmi kötődés is kialakulhat egy szupermarkettel Fotó: Brittani Burns / Unsplash

Megszűnt a kedvelt szupermarket

Rengetegen szomorúak a bezárás miatt, az üzlet sokaknak volt elérhető távolságban.

„Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk...” − mesélte a BAMA-nak egy helyi lakos.

Tudta, hogy 70 éve nyílt az első önkiszolgáló bolt Magyarországon? És azt, hogy már személyzet nélküli okosboltban is várolhatunk?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!