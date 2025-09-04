Hiába szerették sokan, bezárt a népszerű szupermarket

Augusztus 31-én végleg bezárt a Széchenyi utcában található Spar szupermarket Szigetváron. A helyiek szerint az üzlet nyitásakor friss lendületet és eleganciát hozott a városba − de a megjelenő konkurencia miatt várható volt, hogy nem húzza sokáig. Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Aldi nyílhat a helyén, de ez egyelőre csak pletyka.

Érzelmi kötődés is kialakulhat egy szupermarkettel Fotó: Brittani Burns / Unsplash

Megszűnt a kedvelt szupermarket

Rengetegen szomorúak a bezárás miatt, az üzlet sokaknak volt elérhető távolságban.

„Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk...” − mesélte a BAMA-nak egy helyi lakos.

