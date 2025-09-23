Fontos változás: így ellenőrizheti könnyen a TAJ-kártya érvényességét

Az idei évben több módosítás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben, ami a munkavállalókat, munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket egyaránt érinti. Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapú: érvényes TAJ-kártya csak annak jár, aki rendelkezik bejelentett munkahellyel, nyugdíjas, vagy tanulói státusszal bír – figyelmeztet a Teol.

Kellemetlen meglepetés érheti az orvosnál, így ellenőrizze a TAJ-kártya érvényességét

A biztosítási jogviszony hiánya kellemetlen helyzetet teremthet baleset vagy betegség esetén, de szerencsére bárki ellenőrizheti, hogy fizetik-e utána a TB-t, és így érvényes-e a TAJ-kártyája.

Mennyibe kerül az érvényes TAJ-kártya?

Napi díj: 390 forint

Havi díj: 11 800 forint

Az érvényesség ellenőrizhető Ügyfélkapun keresztül: a biztosítási jogviszony részleteinél látható, hogy be van-e fizetve a járulék.

Ha a TAJ-kártya érvénytelen, az orvosnál vagy a gyógyszertárban a rendszer piros lámpával jelzi a problémát. A sürgősségi ellátást és alapvető laborvizsgálatokat ugyan elvégzik, de a teljes eredményt csak akkor kapja meg a beteg, ha legalább három havi biztosítási díjat befizetett.