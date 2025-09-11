Sokakat érhet kellemetlen meglepetés, csak így érvényes a TAJ-kártya

2025-ben jelentős változások léptek életbe a társadalombiztosítási járulékfizetésben, amelyek közvetlenül érintik a TAJ-kártya használatát is. Az emelkedő költségek és a szigorodó szabályok miatt a betegeknek fokozottan figyelniük kell arra, hogy rendben legyen a járulékbefizetésük, különben a kártya érvénytelenné válhat az orvosnál.

Egészségügyi változások: új szabály a TAJ-kártya használatában

Fotó: Pexels

Mennyibe kerül a TAJ-kártya fenntartása?

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2025. január 1-jétől emelkedett.

Napi díj: 390 forint (korábban 380 forint)

Havi díj: 11 800 forint (korábban 11 300 forint)

Bár első látásra csupán kisebb emelkedésnek tűnik, éves szinten 6000 forinttal kell többet fizetni, ami már sok család számára érzékelhető teher lehet.

Kiket érint a TAJ-kártya változása?

Az új szabályok főként azokat a magánszemélyeket sújtják, akik nem rendelkeznek biztosítotti jogviszonnyal. Nekik saját zsebből kell fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Mentességet élveznek:

nyugdíjasok

nappali tagozatos diákok

szociálisan rászorulók

anyasági ellátásban részesülők

Fontos, hogy a járulék befizetésekor mindig pontosan tüntessék fel az adóazonosító jelet az átutalás közleményében, ellenkező esetben a rendszer nem ismeri el a befizetést!

TAJ-kártya és munkavégzés – új díjtételek

2025-ben az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei is változtak:

mezőgazdasági és turisztikai idénymunka: 1 500 Ft

alkalmi munka: 2 900 Ft

filmipari statiszta: 8 700 Ft

A korkedvezmény-biztosítási járulékot pedig teljesen eltörölték.

Mit kockáztat, aki nem fizeti a TAJ-kártya járulékát?

Aki elmulasztja a befizetést, annak a TAJ-kártyája érvénytelen lesz, így nem jogosult ingyenes egészségügyi ellátásra. Ez komoly következményekkel járhat, hiszen a sürgősségi ellátást ugyan nem tagadhatják meg, de minden másért fizetni kell.