Sokakat érhet kellemetlen meglepetés, csak így érvényes a TAJ-kártya

2025-ben jelentős változások léptek életbe a társadalombiztosítási járulékfizetésben, amelyek közvetlenül érintik a TAJ-kártya használatát is. Az emelkedő költségek és a szigorodó szabályok miatt a betegeknek fokozottan figyelniük kell arra, hogy rendben legyen a járulékbefizetésük, különben a kártya érvénytelenné válhat az orvosnál.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2025. január 1-jétől emelkedett.
Bár első látásra csupán kisebb emelkedésnek tűnik, éves szinten 6000 forinttal kell többet fizetni, ami már sok család számára érzékelhető teher lehet.
Az új szabályok főként azokat a magánszemélyeket sújtják, akik nem rendelkeznek biztosítotti jogviszonnyal. Nekik saját zsebből kell fizetniük az egészségügyi szolgáltatási járulékot.
Mentességet élveznek:
Fontos, hogy a járulék befizetésekor mindig pontosan tüntessék fel az adóazonosító jelet az átutalás közleményében, ellenkező esetben a rendszer nem ismeri el a befizetést!
2025-ben az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei is változtak:
A korkedvezmény-biztosítási járulékot pedig teljesen eltörölték.
Aki elmulasztja a befizetést, annak a TAJ-kártyája érvénytelen lesz, így nem jogosult ingyenes egészségügyi ellátásra. Ez komoly következményekkel járhat, hiszen a sürgősségi ellátást ugyan nem tagadhatják meg, de minden másért fizetni kell.
A könyvelők és adószakértők szerint minden érintettnek érdemes alaposan átnéznie a saját jogviszonyát és a befizetések rendszerességét. Ha valaki bizonytalan, mindenképpen kérjen szakmai segítséget, mert a mulasztás hosszú távon az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés elvesztését jelentheti.