Tudta? Ennyi időre írhatja ki táppénzre az orvos

Sokan bizonytalanok abban, hogy valójában meddig maradhatnak táppénzen, és milyen feltételek mellett jogosultak rá, pedig a jogszabályok egyértelműek – írja a Kemma.

Ennyi időre írat ki valójában táppénzre az orvos

A betegség első 15 munkanapja általában betegszabadság, amely alatt a munkáltató fizeti a távolléti díj 70 százalékát.

Ez azonban csak alkalmazottakra vonatkozik, hiszen egyéni vállalkozók és megbízási szerződésben dolgozók esetében a táppénz már az első naptól jár.

A táppénz mindig orvosi igazoláshoz kötött. Háziorvos vagy szakorvos dönt arról, mennyi időre szükséges a keresőképtelenség. Akut betegségeknél pár nap is elég lehet, de súlyosabb eseteknél hónapokra is elhúzódhat a gyógyulás.

Mennyi ideig jár a táppénz?

Az alapszabály szerint egy biztosítási jogviszonyban maximum egy évig folyósítható a táppénz. Ha valakinek rövidebb a biztosítási múltja, csak annyi napra kap táppénzt, amennyi biztosított napja van. A rendszer folyamatosan figyeli a jogosultságot, és jelzi a közelgő lejáratot.

Hosszabb ideig tartó keresőképtelenség esetén kötelező az orvosi kontroll. Ha a táppénz 30 napnál tovább tart, a beteg ügye felülvizsgálatra kerülhet, ahol ellenőrzik a betegség valódiságát és a szükséges kezelést. A munkáltatónak szintén joga van felülvizsgálatot kérni, ha a dolgozó hosszabb ideig van távol.