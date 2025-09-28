Tudta? Ennyi időre írhatja ki táppénzre az orvos

Hírlevél

Sokan nem tudják pontosan, meddig maradhatnak keresőképtelenek munka mellett, pedig a szabályok egyértelműek. A táppénz időtartamát szigorú feltételek határozzák meg, és a rendszer folyamatosan ellenőrzi a jogosultságot.
Sokan bizonytalanok abban, hogy valójában meddig maradhatnak táppénzen, és milyen feltételek mellett jogosultak rá, pedig a jogszabályok egyértelműek – írja a Kemma

A betegség első 15 munkanapja általában betegszabadság, amely alatt a munkáltató fizeti a távolléti díj 70 százalékát. 

Ez azonban csak alkalmazottakra vonatkozik, hiszen egyéni vállalkozók és megbízási szerződésben dolgozók esetében a táppénz már az első naptól jár. 

A táppénz mindig orvosi igazoláshoz kötött. Háziorvos vagy szakorvos dönt arról, mennyi időre szükséges a keresőképtelenség. Akut betegségeknél pár nap is elég lehet, de súlyosabb eseteknél hónapokra is elhúzódhat a gyógyulás. 

Mennyi ideig jár a táppénz? 

Az alapszabály szerint egy biztosítási jogviszonyban maximum egy évig folyósítható a táppénz. Ha valakinek rövidebb a biztosítási múltja, csak annyi napra kap táppénzt, amennyi biztosított napja van. A rendszer folyamatosan figyeli a jogosultságot, és jelzi a közelgő lejáratot. 

Hosszabb ideig tartó keresőképtelenség esetén kötelező az orvosi kontroll. Ha a táppénz 30 napnál tovább tart, a beteg ügye felülvizsgálatra kerülhet, ahol ellenőrzik a betegség valódiságát és a szükséges kezelést. A munkáltatónak szintén joga van felülvizsgálatot kérni, ha a dolgozó hosszabb ideig van távol. 

 

