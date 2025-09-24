Káosz a fővárosban! Este is „csatáztak” a taxisok és a rendőrök Budapesten

Nem hatotta meg a Fővárosi Közgyűlés tagjait a budapesti taxisok szerdai demonstrációja, akik a Városháza előtt és a Hősök terén tiltakoztak.

Karácsony Gergely katasztrofális döntései nyomán tüntettek a taxisok a Hősök terén reggel

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Karácsonyék elfogadták, hogy szigorúbban szabályozzák a kártyás fizetés kedvezményezettjeit, utasoldali applikációt kérnek, BKK-hozzáférést a rendelt utak adataihoz, részletesebb nyilvántartást vezetnének a taxisokról és autóikról, valamint kötelezővé tennék a sofőr nevének feltüntetését.

Ez annyira nem tetszett a taxisoknak, hogy eset megint tiltakoztak, utakat zártak el.

Megbüntették a taxisokat

A délelőtthöz hasonlóan, a rendőrök eset is megbüntették és a demonstrálókat. Ahogy az a police.hu közleményéből kiderül, a tiltakozó taxisok a fővárosban több helyen lassú haladásukkal szándékosan akadályozzák a közlekedést. A Szabadság hídon a rendőrök ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A Petőfi hídon is intézkedtek a forgalmat akadályozó taxisokkal szemben. A Kálvin téren két taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést. Az Erzsébet hídon két szabálysértési feljelentést és egy helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök forgalom akadályozása miatt. A rendfenntartók még este 9-kor is intézkednek a forgalmat szándékosan akadályozó taxisokkal szemben a Petőfi hídnál és a Margit hídnál.