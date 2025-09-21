Hírlevél

időjárárás

Kemény fagyok vagy langyos tél? Kiderült, mi vár ránk idén

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
A meteorológusok nem értenek egyet abban, milyen időjárás vár ránk a következő hónapokban. Egyes előrejelzések szerint enyhe, csapadékszegény télre számíthatunk, míg más modellek kemény fagyokat és gyakori havazást jósolnak.
időjárárástél

Tél ide vagy oda, idén sem biztos, hogy fehér karácsonynak örülhetünk. Az előrejelzések megosztottak: egyes szakértők szerint az ünnepek alatt enyhe, esőmentes idő lesz jellemző, mások viszont a La Nina-jelenség miatt sarkvidéki levegő beáramlására és havazásra figyelmeztetnek – írja a TEOL.

tél
A tél várhatóan január második felében erősödik
Fotó: Unsplash

Enyhe téli idő várható?

A hosszabb távú modellek többsége azt mutatja, hogy december végén az átlagosnál melegebb idő lesz jellemző. Bár éjszakánként előfordulhatnak fagyok, napközben inkább plusz fokokat mérhetünk, a karácsonyi időszak pedig csapadékban is szegényes lehet. Ez azt jelenti, hogy idén nagy eséllyel elmarad a fehér ünnep.

A meteorológusok egyetértenek abban, hogy a tél legzordabb időszaka január második felében kezdődhet, és február közepéig tarthat. Ekkor gyakori hidegbetörések, valamint a hegyvidékeken számottevő havazás is előfordulhat, ami kedvez a téli sportok szerelmeseinek.

A szakértők hangsúlyozzák: a hosszú távú előrejelzések mindig bizonytalanok, és az időjárási minták gyors változása könnyen átírhatja a számításokat. Egy biztos: vagy enyhe, vagy kemény télre készülhetünk – a természet dönt majd.

Korábban az Origo arról számolt be, hogy Magyarországon drasztikusan megváltozott az időjárás.

 

