Kemény fagyok vagy langyos tél? Kiderült, mi vár ránk idén

Tél ide vagy oda, idén sem biztos, hogy fehér karácsonynak örülhetünk. Az előrejelzések megosztottak: egyes szakértők szerint az ünnepek alatt enyhe, esőmentes idő lesz jellemző, mások viszont a La Nina-jelenség miatt sarkvidéki levegő beáramlására és havazásra figyelmeztetnek – írja a TEOL.

A tél várhatóan január második felében erősödik

Fotó: Unsplash

Enyhe téli idő várható?

A hosszabb távú modellek többsége azt mutatja, hogy december végén az átlagosnál melegebb idő lesz jellemző. Bár éjszakánként előfordulhatnak fagyok, napközben inkább plusz fokokat mérhetünk, a karácsonyi időszak pedig csapadékban is szegényes lehet. Ez azt jelenti, hogy idén nagy eséllyel elmarad a fehér ünnep.

A meteorológusok egyetértenek abban, hogy a tél legzordabb időszaka január második felében kezdődhet, és február közepéig tarthat. Ekkor gyakori hidegbetörések, valamint a hegyvidékeken számottevő havazás is előfordulhat, ami kedvez a téli sportok szerelmeseinek.

A szakértők hangsúlyozzák: a hosszú távú előrejelzések mindig bizonytalanok, és az időjárási minták gyors változása könnyen átírhatja a számításokat. Egy biztos: vagy enyhe, vagy kemény télre készülhetünk – a természet dönt majd.

