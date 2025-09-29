Ha ez így megy tovább, hamarosan eltűnhet egy évszak Magyarországon

A mostani lehűlés pont egy hónappal később érkezett, mint ahogyan az a népi megfigyelés szerint korábban augusztus 20 körül mindig bekövetkezett. A váltás pedig azért is volt most hirtelen és szembetűnő, mert a 20. század eleje óta ez volt az egyik legmelegebb nyarunk - írja a delmagyar.hu. A tél sem olyan, mint régen.

A kemény tél és a nagy hó is csak emlék maradhat – Fotó: Unsplash

Egyre rövidebb a tél

Idén mindhárom nyári hónap melegebb volt a 30 éves átlaghoz képest, de amíg júliusban és augusztusban az eltérés +1 fok alatt maradt, addig június középhőmérséklete 2,5 fokkal volt magasabb a megszokotthoz képest. A hőségnapok száma pedig több mint másfélszerese volt a sokéves átlagnak.

Az ELTE éghajlatkutató meteorológusainak kutatásai szerint jelenleg az ősz átlagosan szeptember 17-én kezdődik, és egészen december 18-ig tart Magyarországon. Korábban a tizenkét hónapból körülbelül három jutott a tavaszra, a nyárra, az őszre és a télre is, az ezredfordulóra azonban eljutottunk oda, hogy a tavasz és a nyár 25-25 nappal hosszabb lett, az év közel kétharmadát ez a két évszak teszi ki.

A tudósok szerint a jövőben elképzelhető, hogy a mostani definíció szerinti tél harminc éven belül nagyrészt eltűnik, és az év nagy részében csak egy meleg és egy hűvösebb időszak marad meg. Ez pedig jelentős élővilág módosulást is magával hozhat. Olyan trópusi rovarfajok telepednek meg nálunk, mint az ázsiai tigrisszúnyog, de egyre több a kullancs és a poloska is.

Az viszont örömteli, hogy olyan mediterrán növények is megteremnek Magyarországon, mint a füge, a banán, de jól érzik magukat itt a pálmák és a leanderek is.

Könnyen lehet, hogy a következő generáció már csak legendaként tekint arra, hogy őseik kemény fagyokban és hatalmas hóban jártak Magyarországon akár hónapokon keresztül.

