Teljes káosz közeleg: napokra megbénul a magyarok egyik legfontosabb szolgáltatása

A Telekom hálózatfejlesztést hajt végre 2025. szeptember 15. és október 3. között, amely érinti többek között Budapest több kerületét, Szombathelyt, Hatvant, Tokajt és számos kisebb települést. A munkálatok idején rövidebb-hosszabb szolgáltatáskiesés fordulhat elő, a maximális kimaradási idő helyszíntől függően 10 és 330 perc között változik - közölte a Telekom.

Telekom fejlesztés jön, több városban leállhat az internet

Fotó: Unsplash

A Telekom közlése szerint a következő időpontokban és helyszíneken várható szolgáltatáskimaradás:

Szeptember 15–16. – Hatvan: legfeljebb 30 perc kiesés

Szeptember 15–17. – Szombathely: legfeljebb 30 perc kiesés

Szeptember 15–26. – Budapest XVII. kerület, Penyige, Kiszombor és Szeged: legfeljebb 180 perc kiesés

Szeptember 16. – Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Szűcsi, Zagyvaszántó: legfeljebb 240 perc

Szeptember 16. – Székesfehérvár: legfeljebb 300 perc

Szeptember 16. – Bodajk, Csókakő, Mór: legfeljebb 120 perc

Szeptember 16. – Kisköre, Kömlő, Tiszanána: legfeljebb 180 perc

Szeptember 17. – Császártöltés: legfeljebb 10 perc

Szeptember 17. – Budapest XI. kerület: legfeljebb 120 perc

Szeptember 18. – Recsk: legfeljebb 120 perc

Szeptember 18. – Bezi, Győrsövényház, Rábapatona: legfeljebb 120 perc

Szeptember 18. – Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok: legfeljebb 60 perc

Szeptember 18–19. – Budapest II. és XII. kerület: legfeljebb 120 perc

Szeptember 19. – Szűcsi, Apagy, Derecske, Dunatetétlen, Solt és környékük: legfeljebb 240–300 perc

Szeptember 22–23. – Fácánkert, Tolna: legfeljebb 30 perc

Szeptember 22–24. – Söpte, Szombathely: legfeljebb 30 perc

Szeptember 22–október 3. – Budapest XV. kerület: legfeljebb 30 perc

Szeptember 23. – több település (Domoszló, Kisnána, Büttös, Dunakeszi, Budapest VI–VII. kerület): legfeljebb 10–240 perc

Szeptember 24. – Örményes, Balmazújváros: legfeljebb 10–240 perc

Szeptember 25. – Egerbakta, Parád, Recsk, Balmazújváros: legfeljebb 10–120 perc

Szeptember 25–26. – Budapest I. kerület, Bogád: legfeljebb 330 perc

Szeptember 26. – több település Borsodban és Szabolcsban: legfeljebb 180–300 perc