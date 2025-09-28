Óriási fennakadás a Temunál – heteket késhetnek a csomagok

A Temu az utóbbi időben a magyar online vásárlók egyik kedvenc piacterévé vált, de a távol-keleti logisztikai lánc sérülékenysége most látványosan megmutatkozott. Bár a kínai megaáruház több európai raktárat is üzemeltet, a rendelések döntő többsége még mindig közvetlenül Kínából érkezik. A tájfun miatt azonban a repterek és kereskedelmi útvonalak lezárásra kerültek, így a szállítások átmenetileg leálltak.

Temu pánik: ez a természeti csapás áll a késések hátterében

Fotó: Unsplash

Mit jelent ez a magyar vásárlóknak és a Temu ügyfeleinek?

A jelenlegi információk szerint minden rendelés célba ér majd, ám a szállítási határidők jelentősen meghosszabbodhatnak. A közösségi médiában több vásárló is aggodalmát fejezte ki: volt, aki ünnepi vagy különleges alkalomra rendelt ruhát, és most attól tart, hogy a termék késve érkezik, így már nem lesz rá szüksége.

A Temu hivatalosan megerősítette, hogy a fennakadás nem a futárszolgálatok hibája, hanem kizárólag a természeti csapás következménye. A cég azt ígéri, hogy amint a repterek és közlekedési útvonalak újra megnyílnak, a szállítások folytatódnak.

Nem csak a Temu érintett

A 270 km/h sebességet is elérő Ragasa tájfun nemcsak a Temu rendeléseit, hanem más online piactereket is sújtott. Az AliExpress vásárlói például szintén hasonló értesítéseket kaptak, miszerint a csomagok késve fognak megérkezni.

A logisztikai szakértők szerint az ilyen típusú fennakadások rávilágítanak arra, hogy bár a globális online kereskedelem rendkívül gyors és hatékony, még mindig sérülékeny a természeti katasztrófákkal szemben.

A vásárlóknak érdemes szem előtt tartaniuk, hogy a Temu és más hasonló piacterek esetében a rendkívüli helyzetek – mint a mostani szupertájfun – okozhatnak jelentős csúszásokat.