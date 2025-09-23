Mutatjuk, kinek van a fővárosban a legnagyobb töke

Ilyen nagy tököt ritkán látni élőben, mint amit a Dürer kertben most kiállítottak.

Ekkora tököt ritkán látni élőben, mint amely most a budapesti szórakozóhelyen van

Fotó: Facebook/Dürer kert

A budapesti szórakozóhely Facebook‑oldalán jelentek meg a képek a hatalmas zöldségről.

A tök az ősz hangulatát árasztja: meleg narancssárga tónusok, lombhullás, a természet lassú átalakulása.

„Csak” ezüstérmes ez az óriási tök

„Kinek van a városban a legnagyobb töke?” – teszik fel a kérdést a követőknek a szórakozóhely közösségi oldalán. „Naná, hogy a Dürer kertnek, hiszen kölcsönkértük Zizikét, a 800 kg-os, ezüstérmes nagyágyút. Október 6-ig megcsodálhatjátok a tökéletes formáját és struktúráját, amit biztosan nagyban segített az a tény is, hogy Bolondok napján ültették” – olvasható a bejegyzésben.

A poszt, bár egyszerű, mégis sok mindenről mesél: az ősz szépségéről, a városi környezetbe bekúszó természetes elemekről, és arról, hogy mennyi öröm van abban, ha megállunk egy pillanatra, és csak nézünk körül. Lehet, hogy meghívás a látogatásra, a fényképezésre, vagy csak arra, hogy kiélvezzük a szezon adta látványt és hangulatot. Mindenesetre jó ötlet volt kikölcsönözni Zizikét.