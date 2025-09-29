Bilincs, fekete body, titokzatos üzenet – Tolvai Reni megőrjítette a rajongókat

Bilincsben villantott Tolvai Reni, aki ismét bebizonyította, hogy a magyar popszakma egyik legmerészebb és legizgalmasabb előadója. Az énekesnő legújabb Instagram-fotója azonnal felkeltette a figyelmet: fekete bodyban, harisnyában és bilincsben ülve pózolt egy széken, amellyel egyszerre sugárzott erőt, nőiességet és titokzatosságot - írja a Bors.

Bilincsben villantott Tolvai Reni új klipje beharangozó fotóján.

Titokzatos üzenettel harangozta be új klipjét Tolvai Reni

A különleges bejegyzésben Tolvai Reni nemcsak a bombaformáját mutatta meg, hanem bejelentette legújabb videoklipjét is, amely „TR – TÚSZ” címmel hamarosan debütál. A titokzatos cím és a fotó stílusa alapján sokan sejtik, hogy az énekesnő egy újabb rendhagyó és provokatív produkcióval készül.

A rajongók lelkesedése sem maradt el: a kommentmezőt ellepték a dicséretek, sokan írták, hogy Tolvai Reni egyszerűen gyönyörű, mások szerint pedig az új klip minden eddiginél erősebb lesz. Az „ikonikus”, „lehengerlő” és „világszínvonalú” jelzők gyakran felbukkannak a követők hozzászólásaiban, ami jól mutatja, hogy az énekesnő körül mindig hatalmas a várakozás.

Itt tudja megnézni a klipp előzetesét.