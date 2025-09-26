Történelmi jelentőségű kincs került elő egy padlásról

Ritka felfedezést tett egy helyi család Csornán: egy padláson talált kincs, egy 121 éves céhes korsó került elő a hagyatékból. A történelmi kincs az iparos múlt mindennapjait idézi, és mostantól a múzeum gyűjteményében bárki számára megtekinthető.

Padláson bukkantak rá a történelmi kincsre – a múzeum kincsként őrzi tovább (illusztráció)

Fotó: Alexander Csontala/pexels

Történelmi kincs bukkant fel egy padláson

Csornán egy különleges ipartörténeti emlék került elő, amikor Remete László dédapja, Wörner József kötélverő mester hagyatékában felfedezte a padláson talált kincset: az 1904-ben készült céhes korsót. Az edény a „Vegyes Társulat”, a helyi iparosokat összefogó szervezet közös ivóedénye volt, amelyet a család évtizedeken át őrzött, majd a csornai múzeumnak ajánlott fel.

Felment a padlásra és megtalálta John Lennon gitárját!

Céhes korsó a múltból

A céhes korsó feliratában áldást kérnek a társulatra, oldalán pedig különböző mesterségeket jelképező motívumok láthatók, mint a gyalu, fejsze, kalapács, cipő vagy mézesbáb. Középen Wörner József szakmája, a kötélkészítés szimbóluma kapott helyet. A múzeum szakemberei szerint ez a kiöntőcsöves, rátétmintákkal és karcolt felirattal díszített korsó a céhes ivóedények késői változata.

Bár máza hibásodott, mégis esztétikus és hiteles emléke a kor kézműves világának.

Csorna ipartörténetét meséli el

A történelmi kincs értékét növeli, hogy pontosan dokumentált a származása: egy ma is ismert iparoscsalád hagyatékából került elő.

A csornai múzeum örömmel fogadta a felajánlást, hiszen célja, hogy láthatóvá tegye a helyi közösség múltját.

A látogatók így nem csupán egy régi használati tárggyal találkozhatnak, hanem betekintést nyernek az iparosok közösségi életébe és hagyományaiba.

A padláson talált kincs tehát nem csupán ipartörténeti emlék, hanem az emberi történetek és a családi hagyományok kézzelfogható lenyomata is. Az iparosok céhes korsója egyszerre kincs és identitáshordozó, amely a város kulturális örökségének megőrzésében játszik kiemelt szerepet.

További információkat a Kisalföld oldalán talál.