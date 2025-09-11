Kiderült az igazság, megéri-e fékezni, ha meglátjuk a traffipaxot

Sokan rettegnek attól, hogy váratlanul traffipaxba futnak, és súlyos pénzbírságot kell fizetniük. Bár a gyorshajtás miatt kiszabott bírságok visszatartó ereje csekélynek tűnik, a modern traffipaxok nemcsak az ideiglenesen felállított, hanem az állandó sebességmérő eszközök révén is rendszeresen „elcsípik” a szabálytalanul haladókat – írja a Baon.
A hirtelen fékezés ezért nemcsak felesleges, hanem veszélyes is, ráadásul önmagában is szabálytalan manővernek számít, ami további büntetést vonhat maga után.
A traffipax által mért sebességtúllépés alapján a büntetés akár 50 ezer forinttól 468 ezer forintig terjedhet, a helyszíntől és a túllépés mértékétől függően. Régi városi legendák szerint 10 százalékos túllépés még belefér, de a korszerű traffipaxok már 1 kilométer/órás sebességtúllépést is pontosan képesek mérni.