Magyar tudományos szenzáció: szonda mutatta meg a Föld valódi arcát

Fantasztikus tudományos kísérletet hajtottak végre nemrég Kaposvárott: egy magaslégköri szonda csaknem 37 kilométeres magasságig emelkedett, és lenyűgöző felvételeket készített a városról és környékéről.

A tudomány új, űrközeli területein szereztek tapasztalatokat a kaposvári szakemberek

Fotó: Unsplash

A képeken nemcsak a Deseda-tó és a Kaposvár környéki táj látható, hanem a Föld görbülete és még a Hold is feltűnik a háttérben.

A projektet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Táncsics Mihály Gimnázium és az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. közösen valósította meg, diákok aktív részvételével. A szonda mintegy 160 percet töltött a levegőben, majd ejtőernyővel Dalmand közelében ért földet – írja a Sonline.

A tudomány új területei

A fedélzetén elhelyezett műszerek – többek között Geiger–Müller-számláló és kamerák – nemcsak látványos képeket rögzítettek, hanem értékes adatokat is gyűjtöttek a sugárzásról és a légkör állapotáról. A kezdeményezés nem csupán látványos, hanem oktatási és tudományos szempontból is jelentős: a diákok első kézből tapasztalhatták meg a kutatómunka izgalmait, miközben a tudomány új, űrközeli területein szereztek tapasztalatokat.