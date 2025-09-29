Hírlevél

Magyar tudományos szenzáció: szonda mutatta meg a Föld valódi arcát

Különleges kísérlet keretében magaslégköri szondát juttattak közel 37 kilométer magasságba Kaposvár felett – a visszatérő eszköz elképesztően látványos felvételekkel tért vissza, hogy rajtuk a Deseda-tó, a Föld íve és még a Hold is feltűnik. A tudomány és a fiatal innovátorok közötti együttműködés új dimenziókat nyitott a helyi kutatásban.
Fantasztikus tudományos kísérletet hajtottak végre nemrég Kaposvárott: egy magaslégköri szonda csaknem 37 kilométeres magasságig emelkedett, és lenyűgöző felvételeket készített a városról és környékéről.

A tudomány új, űrközeli területein szereztek tapasztalatokat a kaposvári szakemberek
Fotó: Unsplash

A képeken nemcsak a Deseda-tó és a Kaposvár környéki táj látható, hanem a Föld görbülete és még a Hold is feltűnik a háttérben. 

A projektet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Táncsics Mihály Gimnázium és az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. közösen valósította meg, diákok aktív részvételével. A szonda mintegy 160 percet töltött a levegőben, majd ejtőernyővel Dalmand közelében ért földet – írja a Sonline.

A tudomány új területei

A fedélzetén elhelyezett műszerek – többek között Geiger–Müller-számláló és kamerák – nemcsak látványos képeket rögzítettek, hanem értékes adatokat is gyűjtöttek a sugárzásról és a légkör állapotáról. A kezdeményezés nem csupán látványos, hanem oktatási és tudományos szempontból is jelentős: a diákok első kézből tapasztalhatták meg a kutatómunka izgalmait, miközben a tudomány új, űrközeli területein szereztek tapasztalatokat.

 

