Sokan megrémültek. Mi volt ez a zöld tűzgömb a Balaton felett?

A hajnali órákban volt megfigyelhető az a különleges, zöld fényű tűzgömb, amely sokakat elkápráztatott ritka szépségével.

Az ilyen tűzgömbök ritkák, de nem példátlanok

Fotó: Magyar Meteoritikai Társaság

Ugyanakkor kicsit félelmetes is lehetett, hiszen a tudósok nem jelezték előre, hogy ilyen égi jelenség lesz látható Magyarországon.

A webkamerák több helyszínen is rögzítették a ritka jelenséget, a felvételeken jól látszik a másodpercekig fénylő csóva – írja a Sonline. A Balatonnál nagyon tiszta volt az ég, így ott sokan láthatták.

A réz miatt volt zöld a tűzgömb

A zöld meteor ritka, ám nem ismeretlen jelenségek a tudósok előtt. Ezek a fényes hullócsillagok gyakran a légkörbe való belépésekor alakulnak ki, amikor a nagy sebességgel érkező égi kőzetanyag izzásba jön. A zöld fényt elsősorban a meteorokban található rézvegyületek idézik elő, amelyek a magas hőmérséklet hatására különleges, élénk zöld színben ragyognak.

A megfigyelők több fotót és videót is készítettek a jelenségről, amelyek nemcsak lenyűgöző képet adnak a látványról, de hozzájárulnak a csillagászati kutatásokhoz is. Az ilyen események dokumentálása segíti a meteoritok és a bolygótudomány fejlődését, hiszen ezek az égi jelenségek betekintést nyújtanak a világűrből érkező anyagok összetételébe és viselkedésébe a Föld légkörében.

A nyáron - ahogy azt az Origo is megírta - 100 hullócsillag volt látható óránként Budapest felett.