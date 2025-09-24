Elkezdődött a tűzifaszezon, beindultak a csalók is

A tűzifapiac kiegyensúlyozottan működik, egyre több erdészet hirdet kedvezményes akciókat, ugyanakkor megjelentek a csalók is. Nem árt áttekinteni, mire is kell figyelnünk, hogy ne verjenek át bennünket. Ehhez hathatós segítséget nyújt a Nébih által közzétett tizenöt pontos tűzifavásárlás-ellenőrző lista is – írja teol.hu.

A tűzifa beszerzése különböző visszaélésekre is lehetőséget ad – Fotó: Unsplash.

Trükkök a tűzifa eladása során

A vásárlók gyakran a helyi, vagy közösségi médiában megjelent hirdetések alapján kívánják beszerezni téli tüzelőjüket, és ezekben a hirdetésekben nagyon trükkösen, olcsón, jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak megvételre.

Még a telefonos beszélgetés során is korrekt benyomást keltenek, gyakran egy kedves női hang veszi fel a megrendelést, ami még inkább megnyugtatja a vevőt, hogy jó vásárt köt, mégis csalódás a vége.

Az egyik trükk, hogy a kiszállított fa bemondott mennyisége nem valós. Nem árt tudni, hogy a leggyakoribb, 3,5 tonna össztömegű kisteherautók teherbírása alatta marad a 1,5 tonnának. Az egy köbméter, frissen kivágott akác tűzifa tömege 7-10 mázsa, ezért amikor megérkezik a „fakupec” a kisteherautójával és a szállító közli, hogy meghozta a megrendelt 40 mázsa tűzifát, nagy valószínűséggel átverés történt. Az ilyen jellegű átverések elkerülése érdekében célszerű és ajánlott a tűzifát térfogatra (köbméterre) és nem tömegre (mázsára) vásárolni.

Az első és legfontosabb, hogy vásároljunk olyan ismert erdőgazdálkodótól vagy kereskedőtől, aki megtalálható a Nébih nyilvántartásában, rendelkezik EUTR-azonosító számmal, ami alapján ellenőrizhetjük a tevékenységét.

A leszállított méteres tűzifának a befoglaló méreteit (hosszúság, szélesség, magasság) még a szállító járművön lemérve és az így kapott térfogatot 0,57-tel szorozva megkapjuk a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben. Az így kapott értékből következtetni lehet a rakomány tömegére is annak ismeretében, hogy egy köbméter tűzifa tömege fafajtól és nedvességtartalomtól függően 5-10 mázsa között változik.

Ha újságban, interneten látott hirdetés alapján választunk eladót, keressük meg a hirdetésben az úgynevezett EUTR - azonosítót. Ha nem találjuk, kérjük el az eladótól, így ellenőrizhetjük a Nébih honplapján. A megadott telefonszámot is ellenőrizhetjük a Nébih által folyamatosan frissített feketelistán.

