Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Az új szabályok szerint a kuka fedele mindig csukva kell legyen. Ha túlcsordul a hulladék, az többletszemétnek minősül, amelynek elszállítása külön szolgáltatásként kérhető. A vegyes gyűjtőedénybe továbbra sem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék - írja FEOL

Új szabályok jönnek a szemétszállításban: a kukák súlyára, fedeleire és a lomtalanításra is vonatkoznak a változások.

Fotó: Illusztráció (Sóc Năng Động/Pexels)

Ki fizet a törött kukáért?

Amennyiben a kuka nem a szolgáltató hibájából törik, az ingatlanhasználónak kell nyolc napon belül gondoskodnia a javításról vagy cseréről. Ha ez elmarad, a hulladékot nem szállítják el, de a díjat ugyanúgy kiszámlázzák.

Súlykorlátozások a kukákra

Az ÁSZF előírja a kukák maximális terhelhetőségét, melyek a következőek:

60 literes: 15 kg

80 literes: 17 kg

120 literes: 27 kg

240 literes: 50 kg

770 literes: 175 kg

1100 literes: 250 kg

Új szabályok a lomtalanításnál

A szolgáltatóknak évente egyszer kötelező lomtalanítást biztosítaniuk. Az elszállítható hulladék nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, nagyobb 2 méternél. Továbbra sem viszik el az építési törmeléket és az elektronikai hulladékot.

Korábbi cikkünkben arról írtunk hogy tízezrével szórják ki a sárga kukákat 101 településen.

Fizetős lesz az építési törmelék leadása

Mobil hulladékgyűjtő udvar is indul

Új elemként jelenik meg a mobil hulladékgyűjtő udvar: járműkonvoj, amely meghatározott helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékot.