Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Az új szabályok szerint a kuka fedele mindig csukva kell legyen. Ha túlcsordul a hulladék, az többletszemétnek minősül, amelynek elszállítása külön szolgáltatásként kérhető. A vegyes gyűjtőedénybe továbbra sem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék - írja FEOL
Amennyiben a kuka nem a szolgáltató hibájából törik, az ingatlanhasználónak kell nyolc napon belül gondoskodnia a javításról vagy cseréről. Ha ez elmarad, a hulladékot nem szállítják el, de a díjat ugyanúgy kiszámlázzák.
Az ÁSZF előírja a kukák maximális terhelhetőségét, melyek a következőek:
A szolgáltatóknak évente egyszer kötelező lomtalanítást biztosítaniuk. Az elszállítható hulladék nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, nagyobb 2 méternél. Továbbra sem viszik el az építési törmeléket és az elektronikai hulladékot.
Fizetős lesz az építési törmelék leadása
Új elemként jelenik meg a mobil hulladékgyűjtő udvar: járműkonvoj, amely meghatározott helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékot.
január 1-től az építési törmelék leadása már díjköteles lesz a hulladékudvarokban. Emellett korlátozzák a leadható mennyiséget, például évente maximum 600 kilogramm lom vagy 16 darab gumiabroncs adható le.