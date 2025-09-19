Hírlevél

Mesés ókori kincseket találtak a Földközi-tenger mélyén

új szabályok

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Október 1-jétől változik a szemétszállítás rendszere Magyarországon. Az új szabályok érintik a kukák súlyát, a fedelek lezárását, a lomtalanítást és még a hulladékudvarok működését is.
új szabályokkukaszemétszállítás

Az új szabályok szerint a kuka fedele mindig csukva kell legyen. Ha túlcsordul a hulladék, az többletszemétnek minősül, amelynek elszállítása külön szolgáltatásként kérhető. A vegyes gyűjtőedénybe továbbra sem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék - írja FEOL

Új szabályok jönnek a szemétszállításban: a kukák súlyára, fedeleire és a lomtalanításra is vonatkoznak a változások.
Fotó: Illusztráció (Sóc Năng Động/Pexels) 

Ki fizet a törött kukáért?

Amennyiben a kuka nem a szolgáltató hibájából törik, az ingatlanhasználónak kell nyolc napon belül gondoskodnia a javításról vagy cseréről. Ha ez elmarad, a hulladékot nem szállítják el, de a díjat ugyanúgy kiszámlázzák.

Súlykorlátozások a kukákra

Az ÁSZF előírja a kukák maximális terhelhetőségét, melyek a következőek:

  • 60 literes: 15 kg
  • 80 literes: 17 kg
  • 120 literes: 27 kg
  • 240 literes: 50 kg
  • 770 literes: 175 kg
  • 1100 literes: 250 kg

Új szabályok a lomtalanításnál

A szolgáltatóknak évente egyszer kötelező lomtalanítást biztosítaniuk. Az elszállítható hulladék nem lehet nehezebb 50 kilogrammnál, nagyobb 2 méternél. Továbbra sem viszik el az építési törmeléket és az elektronikai hulladékot.

Korábbi cikkünkben arról írtunk hogy tízezrével szórják ki a sárga kukákat 101 településen.

Fizetős lesz az építési törmelék leadása

január 1-től az építési törmelék leadása már díjköteles lesz a hulladékudvarokban. Emellett korlátozzák a leadható mennyiséget, például évente maximum 600 kilogramm lom vagy 16 darab gumiabroncs adható le.

Mobil hulladékgyűjtő udvar is indul

Új elemként jelenik meg a mobil hulladékgyűjtő udvar: járműkonvoj, amely meghatározott helyszíneken és időpontokban gyűjti össze a szelektív hulladékot.

 

