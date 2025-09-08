Mit keres egy magyar kert végében egy MiG-21-es vadászgép?

Hollywoodot idéző látvány fogadja a látogatót Mezőkovácsházán, ahol Los Csaba kertjében egy legendás MiG-21-es vadászgép áll teljes valójában. A dél-békési fiatalember éveken át dolgozott azon, hogy a hadrendből kivont, hatástalanított gép újra méltó állapotban pompázzon - írja a BEOL.

Felújított MiG-21-es vadászgép, amely egykor a magyar légteret védte Fotó: Bencsik Ádám

A felújított vadászgép új élete a mezőkovácsházi kertben

A MiG-21 bisz 75 AP típusú vadászgép 1978-ban került Taszárra, és évtizedeken át a magyar légteret védte. Utolsó repülését 1996. október 8-án hajtotta végre, összesen 2081 leszállással a hátán.

A gép 2240 km/órás végsebességre képes, 2750 liter üzemanyagot tankolhatott, szárnyfesztávja 7,15 méter, hossza pedig 13,5 méter.

Csaba 2022-ben vásárolta meg a több társával együtt kivont gépet, amely korábban a pápai bázis közelében rozsdásodott. A felújítás hatalmas feladat volt: 1500 munkaórát és rengeteg utánajárást igényelt. A pilótafülkét például teljesen újra kellett építeni, mivel szinte minden műszert kiszereltek belőle.

A kertben nem csak a gép, hanem a környezet is egy katonai reptér hangulatát idézi: gurulóút, szélzsák és futópálya teszi teljessé a látványt. Bár a MiG-21-est már nem lehet beindítani, a látogatók így is átélhetik a repülés világát: beülhetnek a kabinba, kapcsolókat próbálhatnak ki, és közelről tapasztalhatják meg a hidegháború egyik ikonikus vadászgépét.

