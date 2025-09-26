Tervei vannak hétvégére? Mutatjuk, milyen időre kell számítania

Az ország felett pénteken ismét felhők uralkodnak, és több helyen kialakulhat eső vagy zápor. A várható időjárás szombaton sem hoz jelentős javulást, a hétvégén a szél és a csapadék továbbra is meghatározó marad.
Pénteken erősen felhős, borult idő várható, bár napközben helyenként vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat, a délkeleti országrészben azonban kisebb a csapadék esélye. A keleties szél élénk, néhol erős lökésekkel fúj.
A délutáni hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, de a Viharsarokban akár 24 fok is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő.
A péntek estétől szombat reggelig tartó időszakban is marad a nagyrészt borult ég.
A várható időjárás szerint helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor, de hosszabb szárazabb időszakok is lehetnek.
A keleties szél csak gyengén élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul, a szélvédett, kevésbé felhős északkeleti részeken hűvösebb lehet.
Szombaton a borult ég továbbra is meghatározza a napot, bár napközben fokozatosan vékonyodik és szakadozik a felhőzet. Néhol előfordulhat kisebb eső vagy zápor, miközben a keleti, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A hétvégén a nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, vagyis mérsékelten hűvös, de változékony időjárás várható.