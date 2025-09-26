Tervei vannak hétvégére? Mutatjuk, milyen időre kell számítania

Az ország felett pénteken ismét felhők uralkodnak, és több helyen kialakulhat eső vagy zápor. A várható időjárás szombaton sem hoz jelentős javulást, a hétvégén a szél és a csapadék továbbra is meghatározó marad.

Várható időjárás pénteken és szombaton: eső és zivatar (illusztráció)

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Várható időjárás pénteken: borult ég és csapadék

Pénteken erősen felhős, borult idő várható, bár napközben helyenként vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat, a délkeleti országrészben azonban kisebb a csapadék esélye. A keleties szél élénk, néhol erős lökésekkel fúj.

A délutáni hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, de a Viharsarokban akár 24 fok is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő.

A péntek estétől szombat reggelig tartó időszakban is marad a nagyrészt borult ég.

A várható időjárás szerint helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor, de hosszabb szárazabb időszakok is lehetnek.

A keleties szél csak gyengén élénkül meg. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul, a szélvédett, kevésbé felhős északkeleti részeken hűvösebb lehet.

Időjárás hétvégén: szombaton is marad a szürkeség

Szombaton a borult ég továbbra is meghatározza a napot, bár napközben fokozatosan vékonyodik és szakadozik a felhőzet. Néhol előfordulhat kisebb eső vagy zápor, miközben a keleti, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A hétvégén a nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, vagyis mérsékelten hűvös, de változékony időjárás várható.