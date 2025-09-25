Továbbra is rejtély, miért halt meg a Vasi Vasember, cáfol a család

A Vasi Vasember triatlonverseny tragikus halálesete megrázta a sportközösséget – most azonban a család közleményben tisztázza a történteket. Az eddig terjedő hírekkel ellentétben nem lovagló trombózis okozta a versenyző halálát – állítják a hozzátartozók a Vaol szerint.

Fotó: VAOL/Horváth Balázs

A 62 éves férfi a Vasi Vasember úszószámában tűnt el a szombathelyi Csónakázótóban.

A versenyzőt – aki váltóban indult – a rajtnál még látták bemenni a vízbe, de onnan már nem tért vissza.

Hosszas keresés után végül búvárok találták meg a holttestét.

A sportolót tapasztalt úszóként és rendszeres versenyzőként ismerték, többször teljesítette a Balaton-átúszást is.

Korábban olyan hírek láttak napvilágot, hogy a halál oka lovagló trombózis vagy szívmegállás lehetett. Ezt azonban a család cáfolta:

A haláleset során készült hivatalos halottkémi és boncolási jelentések erre utaló információt nem tartalmaznak, a rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit

– írták közleményükben.