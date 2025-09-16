Dráma a színpadon: Vastag Csabának egy családtagjával kellett párbajoznia

Az énekes elmesélte, hogy pályája kezdetén szinte pótszülőként tekintett MÁZS-ra, aki nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogatta őt. Együtt játszottak a veszprémi színházban, és amikor Csaba Budapestre költözött, MÁZS családja fogadta be. Vastag Csaba és MÁZS most azonban nem tanítványként és mesterként, hanem riválisként lépett színpadra – írja a VEOL.

Vastag Csaba Charliet idézte meg a Sztárban Star All Stras színpadán.

Fotó:Vastag Csaba/Instagram

Vastag Csaba erre nem számított

MÁZS a Rock and roller című dallal, Kovács Katiként hozott látványos show-t, amely nagy tapsot aratott. A zsűriből Natalia Oreiro viccesen meg is jegyezte, hogy „egy számmal kisebb melltartó is elég lett volna”. Ezután következett Csaba, aki Charlie Nézz az ég felé című számát adta elő, és szinte sokkolta a zsűrit hitelességével. Rekedtes hangja és átélése miatt szinte leesett az álluk, a közönség is egyértelműen mellé állt.

A párbajt Vastag Csaba nyerte,

barátja azonban Hajós András döntésével a reményzónába került. A nézők szavazatai végül megmentették MÁZS-t, aki továbbjutott a következő adásba. A két előadó összecsapása egyszerre volt drámai, megható és felemelő, igazi emlékezetes televíziós pillanat.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 már most bebizonyította, hogy nemcsak a látványos produkciók, hanem a megható emberi történetek is a műsor részét képezik.