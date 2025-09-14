Hírlevél

Rendkívüli

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

1 órája
Szeptembertől a közlekedési szabályszegések ellenőrzésében új fejezet kezdődik. A VÉDA kamerarendszer immár azt is rögzíti, ha a jármű vezetője vagy utasai nem használják a biztonsági övet. A jogszabály szerint a sofőr felel a bekötetlen utasokért, a csekket pedig az autó üzembentartója kapja meg.
Szeptember 18-tól új szigorítás lép életbe az utakon: a VÉDA kamerarendszer már nemcsak a sofőrt, hanem az utasokat is ellenőrzi. A BOON információi szerint, aki nincs bekötve, súlyos bírságra számíthat, ráadásul minden egyes utas után külön büntet a rendszer.

VÉDA
Szeptembertől a VÉDA-rendszer már az utasok övét is figyeli
Fotó: Unsplash

VÉDA-kamerák és biztonsági öv – komoly büntetés jár érte

A kiszabható bírság mértéke jelentős:

Lakott területen belül: 20 ezer forint

Lakott területen kívül: 30 ezer forint

Autóúton és autópályán: 40 ezer forint

Mindez azt jelenti, hogy ha egy autóban több utas is szabálytalan, a bírság többszöröződhet. Például négy utas esetén, akik nincsenek bekötve, és különböző úttípusokon is közlekednek, akár 360 ezer forint is lehet a végösszeg.

 

