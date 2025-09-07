Hírlevél

Vérhold és teljes holdfogyatkozás lesz ma este, mutatjuk, mikor kémlelje az eget!

1 órája
Különleges égi jelenség lesz megfigyelhető vasárnap. A teljes holdfogyatkozás során a hold vérvörös árnyalatot ölt. A vérhold ritka jelenség, nem jelentkezik minden teljes holdfogyatkozáskor, ugyanis csak akkor ölt vérvörös színt a Hold, ha a Nap, a Föld és a Hold pontosan egy vonalba kerül.
Szeptember első vasárnapján ritka égi jelenségben gyönyörködhetünk: teljes holdfogyatkozás lesz, amit különleges vérhold egészít ki. Vérhold nem látható minden teljes holdfogyatkozáskor, akkor alakul ki, ha a Nap, a Föld és a Hold pontosan egy vonalba kerül – írja a CNN

Amikor a Föld és a Hold pontosan egy vonalba kerül, a Föld árnyéka teljesen eltakarja a Holdat. Ilyenkor csak a napfény szórt sugarai érik el a felszínét, ezért válik a Hold vörösessé – innen ered a vérhold elnevezés. 

Ekkor lesz látható a vérhold

A holdfogyatkozás magyar idő szerint 19:12-kor kezdődik, 19:31-kor teljes sötétségbe borul a Hold. Az égi jelenség 20:12-kor éri el csúcspontját, a teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart. 

 

