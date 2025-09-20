Halálos veszélyt rejthetnek ezek a konyhai eszközök

A konyha sokak számára a biztonság és az otthon szimbóluma, de valójában rejtett veszélyek forrása is lehet. A szakértők szerint bizonyos mérgező tárgyak a konyhában komoly egészségügyi kockázatot hordoznak, amelyek lassan, évek alatt fejtik ki hatásukat. Cikkünkben bemutatjuk ezeket a rendkívül veszélyes konyhai eszközöket.

Több ártatlannak tűnő, de valójában potenciális bűnöző, veszélyes konyhai eszközök lehetnek a konyhában (illusztráció) Fotó: New Africa / Shutterstock

Veszélyes konyhai eszközök: három tárgy, amit jobb kidobni

Sok mindennapi használati tárgy első pillantásra ártalmatlannak tűnik, de valójában lassan mérgezhet bennünket. Dr. Saurabh Sethi, Harvardon képzett orvos, három olyan hétköznapi példát sorolt fel, amelyek a veszélyes konyhai eszközök közé tartoznak, és hosszú távon halálos eszközök lehetnek.

Az első a műanyag vágódeszka.

Bár szinte minden háztartásban megtalálható, a kések okozta karcolásokból apró mikroműanyag részecskék válnak le, amelyek az ételbe kerülnek. Ezek a darabkák a szervezetbe jutva felhalmozódhatnak, hormonális zavarokat és gyulladásokat okozva. Biztonságosabb megoldás lehet a fa vagy bambusz vágódeszka, esetleg az üveg, bár ez utóbbi gyorsan kicsorbítja a késeket.

A második kategória a régi vagy sérült tapadásmentes edények.

Ezek bevonata repedéseknél mikrorészecskéket juttat az ételbe, ráadásul tartalmazhat PFAS vegyületeket, amelyeket „örökké vegyi anyagoknak” neveznek. Ezek károsítják a hormonrendszert, és egyes kutatások szerint daganatos betegségekkel is összefüggésbe hozhatók. A legbiztonságosabb választás a rozsdamentes acél, az öntöttvas vagy a tiszta kerámia edény.

A harmadik, kevésbé nyilvánvaló, mégis mérgező tárgy a konyhában a hagyományos illatos gyertya.

Ezek gyakran tartalmaznak ftalátokat és paraffint, amelyek égés közben káros vegyületeket juttatnak a levegőbe. A ftalátok hormonális problémákat okozhatnak, és akár termékenységi zavarokhoz is vezethetnek.

Biztonságos alternatívát jelenthetnek a szója-, kókusz- vagy méhviasz gyertyák.

Dr. Sethi szerint a kockázatok nem azonnal jelentkeznek, hanem hosszú évek alatt épülnek fel. Éppen ezért sokan nincsenek tudatában, hogy a hétköznapi konyhai szokásaik lassan, de biztosan ártanak az egészségüknek – olvasható a Daily Mail oldalán.