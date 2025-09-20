Halálos veszélyt rejthetnek ezek a konyhai eszközök

A konyha sokak számára a biztonság és az otthon szimbóluma, de valójában rejtett veszélyek forrása is lehet. A szakértők szerint bizonyos mérgező tárgyak a konyhában komoly egészségügyi kockázatot hordoznak, amelyek lassan, évek alatt fejtik ki hatásukat. Cikkünkben bemutatjuk ezeket a rendkívül veszélyes konyhai eszközöket.
Sok mindennapi használati tárgy első pillantásra ártalmatlannak tűnik, de valójában lassan mérgezhet bennünket. Dr. Saurabh Sethi, Harvardon képzett orvos, három olyan hétköznapi példát sorolt fel, amelyek a veszélyes konyhai eszközök közé tartoznak, és hosszú távon halálos eszközök lehetnek.
Az első a műanyag vágódeszka.
Bár szinte minden háztartásban megtalálható, a kések okozta karcolásokból apró mikroműanyag részecskék válnak le, amelyek az ételbe kerülnek. Ezek a darabkák a szervezetbe jutva felhalmozódhatnak, hormonális zavarokat és gyulladásokat okozva. Biztonságosabb megoldás lehet a fa vagy bambusz vágódeszka, esetleg az üveg, bár ez utóbbi gyorsan kicsorbítja a késeket.
A második kategória a régi vagy sérült tapadásmentes edények.
Ezek bevonata repedéseknél mikrorészecskéket juttat az ételbe, ráadásul tartalmazhat PFAS vegyületeket, amelyeket „örökké vegyi anyagoknak” neveznek. Ezek károsítják a hormonrendszert, és egyes kutatások szerint daganatos betegségekkel is összefüggésbe hozhatók. A legbiztonságosabb választás a rozsdamentes acél, az öntöttvas vagy a tiszta kerámia edény.
A harmadik, kevésbé nyilvánvaló, mégis mérgező tárgy a konyhában a hagyományos illatos gyertya.
Ezek gyakran tartalmaznak ftalátokat és paraffint, amelyek égés közben káros vegyületeket juttatnak a levegőbe. A ftalátok hormonális problémákat okozhatnak, és akár termékenységi zavarokhoz is vezethetnek.
Biztonságos alternatívát jelenthetnek a szója-, kókusz- vagy méhviasz gyertyák.
Dr. Sethi szerint a kockázatok nem azonnal jelentkeznek, hanem hosszú évek alatt épülnek fel. Éppen ezért sokan nincsenek tudatában, hogy a hétköznapi konyhai szokásaik lassan, de biztosan ártanak az egészségüknek – olvasható a Daily Mail oldalán.