Életveszély minden nap – ezek a legdurvább munkák Magyarországon

A veszélyes munkák Magyarországon minden évben több ezer dolgozót érintenek, és sajnos nem ritkán halálos kimenetelű balesetekhez vezetnek. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évről évre közzéteszi a munkahelyi balesetekről szóló adatokat, amelyekből jól látszik: bizonyos szakmákban sokkal nagyobb a kockázat, mint más területeken. Bár összességében a balesetek száma nem mutat egyértelmű emelkedő tendenciát, csökkenésről sem beszélhetünk - írja a BAMA.

Veszélyes munkák: az építőiparban történik a legtöbb halálos baleset Magyarországon. Fotó:Josue Isai Ramos Figueroa /Unsplash

Veszélyes munkák Magyarországon: ezek a legkockázatosabb szakmák

A feldolgozóipar továbbra is toronymagasan vezeti a listát: évente 7–8000 munkahelyi balesetet jelentenek ebből az ágazatból.

Ez a teljes, mintegy 20 ezer balesetnek közel a fele.

Nem sokkal marad el mögötte a szállítás és raktározás, illetve a kereskedelem és gépjárműjavítás, ahol szintén több ezer esetet regisztrálnak minden évben.

Érdekesség, hogy arányaiban a bányászatban történik a legkevesebb munkahelyi szerencsétlenség, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy biztonságosabbá vált volna az iparág. Inkább arról van szó, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a bányászat szerkezete, így kevesebb munkavállalót érint. Biztonságosnak számítanak a pénzügyi, biztosítási tevékenységek és az ingatlanszektor is, ahol a balesetek száma évi száz alatt marad.

A halálos kimenetelű esetek viszont más képet mutatnak.

Az építőipar évek óta a legveszélyesebb ágazatok között van: csak 2023-ban 942 balesetet regisztráltak, ezek közül 18 tragikus véget ért. Hasonlóan kiemelkedő a mezőgazdaság is, ahol a 600 esetből tíz végződött halállal.

Ez azt jelenti, hogy arányaiban a mezőgazdasági dolgozók számítanak az egyik legnagyobb kockázatnak kitett csoportnak.

Régiós bontásban is találhatunk különbségeket: 2024-ben a Dél-Dunántúl mutatta a legrosszabb adatokat, azon belül is Baranya vármegye, ahol az 1844 balesetből 845 történt.

Bár a számok hosszú távon javuló tendenciát jeleznek, még mindig ez a térség számít a legveszélyesebbnek.

A statisztikák alapján tehát elmondható, hogy a veszélyes munkák Magyarországon leginkább a fizikai megterheléssel, nehézgépekkel és szabadtéri körülményekkel járó szakmákhoz kapcsolódnak. Az irodai és szolgáltatási munkakörök jóval biztonságosabbak, de a balesetveszély egyik ágazatban sem zárható ki teljesen.

Korábban beszámoltunk arról is hogy a világon melyikek a legveszélyesebbek.