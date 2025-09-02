Riadó! Brutális vihar érkezik Magyarországra jégesővel

Már kedd estétől a Dunántúl nyugati részén felhőszakadásokkal kísért zivatarok alakulnak ki, amelyek rövid idő alatt 10–25 milliméter esőt is hozhatnak. A szél hirtelen, viharos lökésekkel tépheti meg a fákat és tetőket. A vihar hajnaltól szerdáig fokozatosan átterjedhet az ország középső tájaira is.

A vihar jégesőt, orkánerejű szelet és felhőszakadást is hozhat: több térségben fokozott figyelmeztetés van érvényben.

Fotó: Unsplash

Szerda délutántól újabb hullám éri el hazánkat: az Északi-középhegység térségében számíthatunk a legnagyobb valószínűséggel heves zivatarokra – írja a Met. A szakértők szerint nemcsak apró szemű, hanem helyenként 2–3 centiméteres jégdarabok is hullhatnak az égből, amelyek komoly károkat okozhatnak. A széllökések elérhetik a 75 km/h-t, a csapadék pedig helyenként felhőszakadás formájában, több mint 30 milliméter mennyiségben zúdulhat le rövid idő alatt.

Felkészülés a viharra

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vihar idején érdemes zárt térben tartózkodni, az udvaron lévő tárgyakat pedig rögzíteni, nehogy a szél elsodorja őket. A jégeső komoly veszélyt jelenthet a kertekben, autókban és tetőkben is.

A nyár vége ugyan gyakran hoz változékony időt, de a mostani vihar intenzitása miatt a meteorológusok szerint fokozott óvatosságra van szükség.