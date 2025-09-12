Hírlevél

vihar

Hétvégére jön a vihar, mutatjuk, mikor romlik el az idő

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az enyhe, nyárias meleget pénteken még élvezhetjük, de hétvégére megfordul az időjárás. A hétvégén egyre több helyen fordul elő eső, vasárnapra pedig erős széllökésekkel érkezik a vihar.
A köd és a rétegfelhőzet péntek délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a légmozgás is országszerte mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. A pénteki enyhe idő után hétvégére megfordul az időjárás, és erős széllel megérkezik a vihar – írja a HungaroMet. 

Hétvégére jön a vihar, mutatjuk mikor romlik el az idő
Fotó: Unsplash

Szombaton a hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után alapvetően napos időre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel.  

Napközben elvétve fordulhat elő zápor, zivatar, estétől azonban növekedésnek indulhat a felhőzet, ezzel együtt elsősorban az északi, illetve a nyugati vidékeken a csapadék esélye is.  

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, inkább csak a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet a hajnali 11-18 fokról délutánra 24-29 fok közé emelkedik.  

Vasárnapra lehűléssel érkezik a vihar 

Vasárnap jobbára összefüggő frontális felhőzet vonul át az ország felett nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, zivatar kíséretében. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet.  

Hajnalban 14-20 fok várható, a csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25-27 fokig is felmelegedhet a levegő. 

 

