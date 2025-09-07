Kettészakad az ország, mutatjuk, hol csap le a vihar

Hírlevél

Változékony időre számíthatunk a hétvégén, de a hőmérséklete kellemesen meleg marad. Az ország felében több helyen is előfordulhatnak viharok, ezért érdemes felkészülni a gyorsan váltakozó időjárásra.
Sok napsütésre számíthatunk, egy-egy gomoly- és fátyolfelhővel az égen. Vihar az ország északkeleti és keleti részén fordulhat elő a délutáni és kora esti órákban, de a hőmérséklet nyárias marad – írja a HungaroMet. 

Az ország keleti felében enyhe viharra, zivatarra kell számítani a délutáni és kora esti órákban.
Fotó: HungaroMet

Nyárias meleg marad, de a keleti országrészben helyenként vihar csaphat le

Az északi szél nagyrészt mérsékelt marad, csak a Zemplén környékén lehetnek élénkebb lökések. A nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb, míg késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. 

Vasárnap estétől hétfő reggelig nyugat felől vastagabb fátyolfelhők érkeznek, és keleten is előfordulhatnak gomolyfelhők. Az Északi-középhegységben elvétve kialakulhat zápor vagy zivatar. A szél továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad, az éjszakai hőmérséklet pedig 12 és 18 fok között alakul. 

 

