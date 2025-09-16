Fordulat az időjárásban: ez jön a viharos széllökések mellett

Skandinávia térségében egy többközéppontú ciklonrendszer örvénylik, melynek hatására Európa északi és középső részein változékony, csapadékos az időjárás. Az alacsonynyomás hidegfrontja ugyanis hosszan elnyúlik az Alpok térségéig, melynek mentén az eső, zápor mellett zivatarok is kialakultak. A viharos szél is úton van felénk.

Viharos szél lehet többfelé az országban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A viharos szél már megérkezett Európába

A front mögött erős, viharos északnyugati széllel hűvös, óceáni légtömegek árasztják el a szárazföld belsejét.

Az Északi-tenger partvidékén többfelé mértek erősen viharos, 80-100 kilométer/óra közötti széllökéseket, de egy-egy helyről ennél erősebb, 100 kilométer/órát meghaladó lökéseket is jelentettek.

A nyáriasan meleg idő a Földközi-tenger térségébe szorult vissza, Dél-Spanyolországban még mindig tombol a kánikula, a hőmérséklet csúcsértéke arrafelé néhol a 35 fokot is meghaladja. A Kárpát-medence időjárását a skandináv ciklon hidegfrontja határozza meg, mely kedden átrobog felettünk, mögötte szerdára ismét szárazabb, naposabb idő várható, több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Milyen idő lesz Magyarországon?

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd este, éjszaka a frontális felhőtakaró elhagyja térségünket, északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég. A nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti tájakon hajnalra köd is képződhet.

A holnapi időjárás úgy alakulhat, hogy előbb gomolyfelhős, majd napos idő ígérkezik. Kedden nyugaton többfelé valószínű tartósabb eső, akár jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan fordulhat elő kisebb eső, zápor. Szerdára csökken a csapadékhajlam, napközben legfeljebb északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar.

Az északnyugati, nyugati szelet kedd estig és szerda napközben gyakran kísérhetik élénk, erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti, északi tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 20 fok körül alakul.

A korábbi időjárás-előrejelzésben az Origón megjelent, hogy kedden változékony idő várható.