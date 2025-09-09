Figyelem, mindenkit érint! Újabb változás az üveg visszaváltási rendszerben

Az üveg visszaváltási rendszer tavaly nyáron indult Magyarországon, és azóta hatalmas sikereket ért el. A legfrissebb MOHU statisztikák szerint a REpont automaták országosan rekordot döntöttek. A műanyag palack és üveg visszaváltás rendszerében új változás is érkezik, amely minden vásárlót érinteni fog – számol be a Beol.hu.

Változás az üveg visszaváltási rendszerben – A képen Till Attila műsorvezető, a MOHU nagykövete (j) és Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Változás az üveg visszaváltási rendszerben

A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta több mint 3,1 milliárd italcsomagolást vittek vissza Magyarországon. 2025 első felében közel 1,4 milliárd palackot váltottak vissza, ami másodpercenként átlagosan 200 darabot jelent. A legaktívabb térségek között Békés vármegye is szerepel, ahol a REpont automata különösen népszerű a lakosság körében.

REpont automata: egyre több palack kerül újrahasznosításra

A REpont automatákban a 0,1 és 3 liter közötti italcsomagolásokat lehet visszaváltani, legyen szó műanyag palackról, üvegről vagy fémdobozról. A MOHU hangsúlyozta, hogy a visszaváltási rendszer nemcsak a környezetet védi, hanem hozzájárul az erőforrások újrafelhasználásához is.

2025-től új szabály lép életbe: a műanyag palackoknak legalább 25 százalékban újrahasznosított anyagból kell készülniük. Ez az arány 2030-ra 30 százalékra emelkedik. Az uniós előírás miatt a palackok színe sötétebbé, enyhén sárgás árnyalatúvá válhat, de ez a változás nem érinti a biztonságot vagy a minőséget.

A kép illusztráció!

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Az üvegvisszaváltás is egyre népszerűbb

Bár a legtöbben a műanyag palack visszaváltásával élnek, az üveg visszaváltás is stabilan növekszik. A MOHU adatai szerint egyre többen választják az üvegek leadását, amely hosszú távon csökkenti a hulladék mennyiségét és az üveggyártás környezeti terhelését.