Víztornyok rejtélyei: ezek a legnagyobbak és a legkülönlegesebbek Magyarországon

A magyarországi víztornyok története a 19. század végén indult: az első ilyen létesítményt 1883-ban Szegeden építették, a nagy árvíz utáni városrendezés részeként. Ez a torony a város modern vízellátását biztosította, és mérnöki bravúrnak számított.

A szegedi víztorony a víztornyok között is híres - Fotó: Shutterstock

A legismertebb és legnagyobb víztornyok:

Budapesten a legismertebb a Margitszigeti Víztorony, amely 1911-ben épült, ma kulturális rendezvényeknek ad otthont.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad és az épületegyütteshez tartozó Víztorony 2020. december 29-én. Az 57 méter magas Víztorony 1911-ben épült Zielinski Szilárd tervei alapján.

- Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A legnagyobb magyar víztorony Csepelen található, több tízezer köbméteres kapacitással.

Budapest, 2016. június 18. A Csepel Művek dolgozói számára épült lakótelepi lakások és kertes házak vízfogyasztási igényeinek kielégítésére épült víztorony Csepel központja mögött, a HÉV végállomás mellett, a főváros XXI. kerületében. Az ország legmagasabb víztornya 1980-1984 között épült, 3000 köbméteres és 70 méter magas.

Fotó: MTI/Faludi Imre

Hány víztorony van Magyarországon?

Becslések szerint ma több mint 600 víztorony áll az országban. Közülük sok még aktív szerepet játszik a vízellátásban, míg másokat műemlékként vagy turisztikai látványosságként hasznosítanak.

Szerepük és jelentőségük

A víztornyok lényege, hogy a magasba emelt víztartály nyomáskülönbséget hoz létre, így biztosítva az állandó víznyomást. Ugyanakkor több magyar víztorony városképformáló, kulturális szimbólum és turisztikai attrakció is lett.

Korábban már írtunk róla, hogy Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az 1951-ben épült víztorony hamarosan új gazdára találhat. A város történelmének és ipari múltjának jelképe nem csupán egy ingatlan, hanem ikonikus örökség, amelyet nyilvános pályázaton bárki megszerezhet, aki új életet adna neki.