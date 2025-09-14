Víztornyok rejtélyei: ezek a legnagyobbak és a legkülönlegesebbek Magyarországon

A magyarországi víztornyok története a 19. század végén indult: az első ilyen létesítményt 1883-ban Szegeden építették, a nagy árvíz utáni városrendezés részeként. Ez a torony a város modern vízellátását biztosította, és mérnöki bravúrnak számított.
Budapesten a legismertebb a Margitszigeti Víztorony, amely 1911-ben épült, ma kulturális rendezvényeknek ad otthont.
A legnagyobb magyar víztorony Csepelen található, több tízezer köbméteres kapacitással.
Becslések szerint ma több mint 600 víztorony áll az országban. Közülük sok még aktív szerepet játszik a vízellátásban, míg másokat műemlékként vagy turisztikai látványosságként hasznosítanak.
A víztornyok lényege, hogy a magasba emelt víztartály nyomáskülönbséget hoz létre, így biztosítva az állandó víznyomást. Ugyanakkor több magyar víztorony városképformáló, kulturális szimbólum és turisztikai attrakció is lett.
Korábban már írtunk róla, hogy Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az 1951-ben épült víztorony hamarosan új gazdára találhat. A város történelmének és ipari múltjának jelképe nem csupán egy ingatlan, hanem ikonikus örökség, amelyet nyilvános pályázaton bárki megszerezhet, aki új életet adna neki.